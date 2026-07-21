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螞蟻國際完成約12億美元A輪融資 有望年內啟動赴港IPO

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
螞蟻國際（Ant International）21日宣布完成A輪融資，螞蟻集團和阿里巴巴在內的一些現有股東和多家國際投資機構參與本輪融資，本輪融資金額約12億美元，高於外界預期。圖／取自螞蟻國際官網
螞蟻國際（Ant International）21日宣布完成A輪融資，螞蟻集團和阿里巴巴在內的一些現有股東和多家國際投資機構參與本輪融資，本輪融資金額約12億美元，高於外界預期。圖／取自螞蟻國際官網

螞蟻國際（Ant International）21日宣布完成A輪融資，螞蟻集團和阿里巴巴在內的一些現有股東和多家國際投資機構參與本輪融資，本輪融資金額約12億美元，高於外界預期。

螞蟻國際表次，此次募資將用於擴展全球業務，加速AI等前沿技術投入，拓寬跨境支付、全球賬戶等普惠金融科技服務，助力全球商家實現增長。

彭博此前報導，螞蟻國際最快在‌2026年內‌啟動赴港IPO。2025年4月，接近螞蟻的知情人士曾表示，當時的資訊顯示螞蟻國際赴港IPO「沒有來自監管方面的政策障礙」。

螞蟻國際2024年3月從螞蟻集團分拆出來獨立運營，公司註冊地在新加坡，擁有獨立董事會、獨立運營架構。四大業務板塊Alipay+、Antom、萬里匯（WorldFirst）和Bettr聚焦於提升全球支付互聯互通，開發AI等科技驅動的商戶支付、財資管理以及金融科技解決方案，並與境內外金融機構、科技企業和商戶構建起廣泛的合作網絡。

其中，Alipay+是螞蟻國際核心消費端業務，主要針對場景是跨境遊客支付、全球錢包互聯互通，已打通50個全球電子錢包、10多個國家級二維碼標準，覆蓋1.5 億商戶、20億用戶帳戶。

有報導稱，螞蟻集團2024年營收30億美元，2025年增長25%至37億美元，但螞蟻方面並未確認這一數據。

2020年10月26日，螞蟻集團公告，在上交所的A股發行定價為每股人民幣68.8元，香港H股定價為每股80港元，創當時中國A股融資最高紀錄及香港最大規模的IPO紀錄。

但之後在官方監管壓力下，螞蟻集團放棄潛在募資規模370多億美元的上市計畫。此後，螞蟻開始經歷調查、罰款、整改等一系列動作。2024年3月，集團進行新一輪組織架構調整，螞蟻國際、OceanBase及螞蟻數科分別成立董事會，獨立面向市場。

彭博 IPO 阿里巴巴

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