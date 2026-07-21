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港股收盤微跌10點 市場預期官方護盤短期勢穩
香港股市今天保持穩定，恒生指數收盤僅微跌10點或0.04%，收報25132點，保持近期高位。市場普遍預期，在中國官方護盤和外資流入的支持下，港股短期仍會保持強勢。
最近中國官方持續對股市釋放穩定訊息，包括中國國新和中國誠通兩大國有資本平台購入央企股票，以及一些央企在市場回購股票等。此外，中國證監會昨天召開投資者座談會，就促進資本市場穩定健康發展聽取意見。
在上述消息的刺激下，恒指繼昨天上升580點後，今天仍在高位徘徊，收盤微跌10點，保持在25000點關卡之上。其中人工智慧（AI）和晶片股大幅反彈，包括智譜急漲36.88%，收報港幣1219元；華虹宏力上升17.91%，收報168元。
市場分析師普遍預期，在中國官方護盤及外資流入的支持下，港股短期內仍可保持強勢，有機會上試高位。
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