暫緩運河爭議 巴拿馬與中國大陸續簽海運港口協議

巴拿馬宣布與中國大陸續簽一項海運協議，並繼續讓懸掛巴拿馬國旗的船舶在中國港口享有優惠待遇。

綜合法新社和路透報導，巴拿馬外交部20日發表聲明稱，兩國政府代表團上周在北京舉行會談後達成共識，同意推進海運協議的續約程序。

這項協議將在今年到期，為巴拿馬籍船舶在中國港口提供優惠費率，並簡化通關和行政手續。

巴拿馬最高法院今年1月裁定，香港長和集團旗下巴拿馬港口公司持有巴拿馬運河兩個港口的營運合約違憲，巴拿馬政府2月下旬正式強行接管了這兩個港口。

此後，北京被指控對懸掛巴拿馬國旗的船隻實施騷擾和扣押，被視為對裁決的報復。中國官方否認相關指控，稱這為「無中生有，顛倒黑白」。

根據巴拿馬媒體報導，2026年已有近500艘巴拿馬籍船舶被扣留檢查。不過，巴拿馬代理外交部長（Carlos Hoyos）周一表示，目前相關數字已恢復至「歷史正常水平」。

稍早，據路透報導，巴拿馬和中國於2017年建交後，雙方簽署海運協議，讓懸掛巴拿馬國旗的船隻在中國港口享有優惠港口費率及簡化行政程序，這項協議將於今年到期。

儘管巴拿馬抱怨，在香港企業經營巴拿馬運河2座港口的特許權遭撤銷後，巴國船隻如今在中國面臨更嚴格的管制，巴國仍尋求續簽協議。

2026年上半年共有642艘船舶轉出巴拿馬船籍。僅6月，就有264艘一萬噸載重噸以上的商船更換旗幟，比5月的180艘增加約47%。巴拿馬旗船隊按總噸位計算，半年內縮水約4.8%，創下相關機構自2006年開始統計以來的最大降幅。而中國背景船東則是已知轉籍群體中的主要組成部分。