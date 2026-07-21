快訊

伊朗軍方彈襲巴林「摧毀亞馬遜資料中心」！報復美軍炸核電站

謝賢昔離婚甄珍痛徹心扉！「飆車上山暴哭」 曾闢謠劉家昌非橫刀奪愛

曳引車跨上護欄！國1南下彰化路段3車連環追撞 含孕婦共2人受傷送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

陸股大漲 半導體類股大幅反彈

中央社／ 北京21日電
陸股3大指數今天收盤大漲，半導體類股探底回升，大幅反彈，收盤時上證綜指漲1.79%、深證成指漲4.81%、創業板指漲7.05%。示意圖。路透社
陸股3大指數今天收盤大漲，半導體類股探底回升，大幅反彈，收盤時上證綜指漲1.79%、深證成指漲4.81%、創業板指漲7.05%。示意圖。路透社

陸股3大指數今天收盤大漲，半導體類股探底回升，大幅反彈，收盤時上證綜指漲1.79%、深證成指漲4.81%、創業板指漲7.05%。

上海證券交易所綜合股價指數（上證綜指）昨天收報3796.28點，今天以3812.16點開出，3864.37點作收，全日上漲68.09點，漲幅1.79%，成交量人民幣1兆3965.18億元（約新台幣6.56兆元）。

深圳證券交易所成份股價指數（深證成指）昨天收報13610.23點，今天以13656.09點開出，14264.29點作收，全日上漲654.06點，漲幅4.81%，成交量1兆5605.75億元。

創業板指數昨天收報3443.10點，今天以3469.22點開出，收報3685.97點，全日上漲242.87點，漲幅7.05%，成交量7415.75億元。

滬深兩市合計成交2兆9570.93億元。

證券時報報導，本輪市場波動核心因素在於海外市場。受到海外貨幣政策緊縮預期升溫，加上全球科技產業鏈情緒和估值回調，近期A股算力、半導體等類股出現調整。

今天日韓股市則都大漲，A股市場上，晶片類股也出現V型反彈，個股出現漲停潮。

人民幣 半導體 上證綜指

延伸閱讀

中國大陸「國家隊」出手護盤 上證綜指漲0.85%

中國國資宣布進場護盤 陸股3大指數開高

陸股3大指數開高走低

中國國家隊600億人幣護A股 4大股指漲跌不一

相關新聞

蒸餾Claude？Kimi K3震驚全球科技界 負責人曝三大自研技術

大陸AI模型公司月之暗面推出Kimi K3震驚全球科技界，甚至有人說是另一個「DeepSeek時刻」，不過，也有傳言K3也是蒸餾自美國模型而來，對此，月之暗面業務負責人黃震昕21日澄清K3性能躍升的核心來自底層原創架構創新，並非對現有模型蒸餾復刻。

防台積電？傳大陸擬收緊AI與半導體出口管制 聚焦3大維度

有消息指出，大陸監管機構正在考慮收緊對AI和半導體技術的出口管制。顯示北京尋求將自主研發的AI產品和設備留在國內，另一方面也對外展示中國如今像美國一樣，視先進AI為關鍵的國家資產，需要受到管制。但還未獲相關公司證實與回應。

傳赴港上市的陸AI企業「月之暗面」...取名與「這樂團」有關

成立於2023年的大陸AI企業「月之暗面」（Moonshot AI），上周發表最新大型語言模型Kimi K3受矚，是目前全球參數最大的開源模型，被認為中國快追上美國大模型的例證。彭博也報導該公司計畫最快6個月內赴香港上市。這家估值據報已逾300億美元。另外令人好奇的是，為何這家公司會取名這樣充滿文藝氣息的名字？

陸股大漲 半導體類股大幅反彈

陸股3大指數今天收盤大漲，半導體類股探底回升，大幅反彈，收盤時上證綜指漲1.79%、深證成指漲4.81%、創業板指漲7....

港股收盤微跌10點 市場預期官方護盤短期勢穩

香港股市今天保持穩定，恒生指數收盤僅微跌10點或0.04%，收報25132點，保持近期高位。市場普遍預期，在中國官方護盤...

暫緩運河爭議 巴拿馬與中國大陸續簽海運港口協議

巴拿馬宣布與中國大陸續簽一項海運協議，並繼續讓懸掛巴拿馬國旗的船舶在中國港口享有優惠待遇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。