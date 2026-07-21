聽新聞
0:00 / 0:00
陸股大漲 半導體類股大幅反彈
陸股3大指數今天收盤大漲，半導體類股探底回升，大幅反彈，收盤時上證綜指漲1.79%、深證成指漲4.81%、創業板指漲7.05%。
上海證券交易所綜合股價指數（上證綜指）昨天收報3796.28點，今天以3812.16點開出，3864.37點作收，全日上漲68.09點，漲幅1.79%，成交量人民幣1兆3965.18億元（約新台幣6.56兆元）。
深圳證券交易所成份股價指數（深證成指）昨天收報13610.23點，今天以13656.09點開出，14264.29點作收，全日上漲654.06點，漲幅4.81%，成交量1兆5605.75億元。
創業板指數昨天收報3443.10點，今天以3469.22點開出，收報3685.97點，全日上漲242.87點，漲幅7.05%，成交量7415.75億元。
滬深兩市合計成交2兆9570.93億元。
證券時報報導，本輪市場波動核心因素在於海外市場。受到海外貨幣政策緊縮預期升溫，加上全球科技產業鏈情緒和估值回調，近期A股算力、半導體等類股出現調整。
今天日韓股市則都大漲，A股市場上，晶片類股也出現V型反彈，個股出現漲停潮。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。