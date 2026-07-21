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陸6月進口大豆統計資料出爐 巴西年增13.7%、美國年減20.6%

中央社／ 台北21日電
中國海關總署最新統計資料顯示，中國6月進口巴西大豆1208萬公噸、年增13.7%。美聯社
中國海關總署最新統計資料顯示，中國6月進口巴西大豆1208萬公噸、年增13.7%。美聯社

中國海關總署最新統計資料顯示，中國6月進口巴西大豆1208萬公噸、年增13.7%；進口美國大豆127萬公噸、年減20.6%，巴西、美國在中國大豆進口市場占比差距持續拉大。

據南華早報21日報導，中國對巴西、美國大豆採購規模差距加大。

中國海關總署最新統計顯示，中國6月進口巴西大豆1208萬公噸、年增13.7%；進口美國大豆數量降為127萬公噸、年減20.6%。中國去年6月進口巴西大豆1062萬公噸；進口美國大豆160萬公噸。

中國6月大豆總進口量達1355萬公噸，創下歷年同期新高，主因在於巴西供貨增加、先前滯留中國港口大豆完成通關。

觀察今年上半年數據資料，可見中國對美國大豆採購量呈現下滑態勢。今年1至6月累計數據顯示，中國進口美國大豆931萬公噸，較去年同期減少42.4%；中國進口巴西大豆3475萬公噸則為年增9.1%。

中國目前對美國大豆的採購量低於承諾目標，不排除中國可能在今年下半年集中增加採購量，6月運抵港口的大豆多半是在數週前或數月前完成採購。

中國國家主席習近平與美國總統川普（Donald Trump）去年10月在韓國釜山會晤後達成一系列貿易協議，包括中國規劃在2026至2028年間，每年採購美國大豆至少2500萬噸；不過中國官方從未對外證實、確認這項貿易協議。

巴西 美國 習近平 大豆

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