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防台積電？傳大陸擬收緊AI與半導體出口管制 聚焦3大維度

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
有消息指出，大陸監管機構正在考慮收緊對AI和半導體技術的出口管制。示意圖。路透
有消息指出，大陸監管機構正在考慮收緊對AI和半導體技術的出口管制。示意圖。路透

有消息指出，大陸監管機構正在考慮收緊對AI和半導體技術的出口管制。顯示北京尋求將自主研發的AI產品和設備留在國內，另一方面也對外展示中國如今像美國一樣，視先進AI為關鍵的國家資產，需要受到管制。但還未獲相關公司證實與回應。

英媒金融時報報導，大陸商務部已與阿里巴巴字節跳動和智譜等AI公司討論，新一輪管制政策主要聚焦於以下三大核心維度：

一是數據與模型權重： 限制阿里巴巴、字節跳動、智譜等公司將用於模型訓練的核心數據傳輸至海外，並打算阻止外國用戶下載其模型權重；

二是海外代工防線： 擬阻斷高通（Qualcomm）、台積電（TSMC）等海外半導體廠商，利用華為、阿里巴巴及字節跳動等中企設計的架構，為其代工生產高階晶片；

三是具身智能與AI Agent： 針對自主AI代理（Agentic AI）等關鍵戰略技術，研擬限制海外資金或企業的收購行動。

報導並指，大陸商務部也徵詢各方對潛在限制舉措的意見，大多數提案仍在討論中，監管機構正在評估業界回饋意見，然後再作出最終決定。

路透月初曾報導，大陸官方曾召集多家科技企業舉行會議，討論限制境外用戶獲取中國最先進AI模型的可能性，其中包括尚未發佈的新一代模型。當時阿里巴巴、字節跳動及AI初創公司智譜等企業均有代表出席。與會者討論對最先進AI模型實施限制措施，範圍涵蓋閉源模型以及部分開放權重模型。

自大陸AI初創公司深度求索（DeepSeek）去年推出R1模型以來，大陸AI模型憑借低成本和不斷提升的性能迅速拓展海外市場。有觀點認為，如果北京最終限制海外獲取相關模型，全球AI市場格局可能受到影響，並推高部分企業的使用成本

半導體 台積電 阿里巴巴 字節跳動 北京

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