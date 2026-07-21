陸學者預估 本輪AI科技周期可持續至2028年

全球AI與半導體指數日前出現大幅回檔，引發市場質疑本輪AI產業帶動的科技牛市是否已進入尾。對此，大陸券商海通國際首席經濟學家張憶東‌指出，本輪AI科技周期預計可持續到2028年，之後才需警惕投資見頂的問題。

據財新網報導，張憶東在近日舉行的世界人工智能大會（WAIC2026）上表示，一個完整的「朱格拉周期」（Juglar Cycle，又稱設備更新周期）往往會持續8至10年。

參考美國和日本的名目設備投資年比增速可以發現，本輪AI科技大周期從2021年開始，2023年出現投資爆發、技術迭代加速，今年周期很可能正進入下半場，類似互聯網浪潮時期的1998年前後，AI的普及率會加速提升，AI科技對社會各行各業的賦能和改造將不斷深化、應用場景將爆發，AI相關的商業模式也將不斷創新。

報導稱，張憶東這個觀點的依據來自於兩個數據：

一、根據美國史丹佛大學人工智能研究所（HAI）披露，2026年初，美國全民生成式AI整體普及率為28.3%；而1998年時，美國互聯網個人普及率約30%。

二、美國信息處理設備和軟體投資占GDP的比重，2026年第一季已達到4.91%，為歷史新高；而1999年時，該數據也首次超過了4%。

張憶東認為，未來三至四周，隨著韓國股市繼續「慘烈」去槓桿、美國聯準會貨幣政策、荷莫茲海峽戰火重啟等因素影響，全球流動性會面臨數「劫」。但「夏日寒風」已經進入餘波階段，似「危」實「機」，經過6月和7月的調整後，中國A股可望啟動「秋季行情」。