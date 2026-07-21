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北京「中國尊」飛機撞擊事件 2家輕航業者被停業

中央社／ 台北21日電

北京中信大廈（又稱「中國尊」）6月間遭一架小型飛機撞擊後，據中國民用航空華北地區管理局20日發布公告，對東時雙悅（北京）通用航空有限公司和東時鯤鵬（北京）通用航空有限公司等2家業者祭出暫時停產停業決定。

北京市108層樓高的「中國尊」6月26日遭一架小型飛機撞擊，造成1死13傷。當時媒體報導，失事飛機屬於東時雙悅通航公司，主要業務包括空中遊覽、表演飛行、執照培訓等項目。

據中國民用航空網，中國民航華北地區管理局20日發布2項公告，對東時雙悅（北京）通用航空和東時鯤鵬（北京）通用航空做出暫時停產停業決定。

公告指出，上述2家公司長期未展開飛行活動，無法確認飛行人員資格和航空器適航狀態「滿足所申請的經營許可項目的飛行安全要求」，存在「重大安全隱患」。

公告表示，經華北地區管理局安委會研究決定，自即日起責令2家公司立即排除隱患、暫時停產停業並停止使用航空器，期間不得展開任何與飛行活動相關的經營項目。重大安全隱患排除後，如需恢復，需經華北地區管理局安全檢查確認同意。

公開資料顯示，東時雙悅（北京）通用航空 2020年11月12日在北京平谷註冊成立，持有民航華北管理局核發的通用航空經營許可證，可展開空中遊覽、飛行駕駛員執照培訓、航空護林、電力巡線、航空攝影等載人及各類通用航空作業業務，註冊地址為平谷區馬坊工業園。

東時鯤鵬（北京）通用航空則於2024年9月6日設立，取得通用航空經營資格，許可業務包含運動駕駛員執照培訓、表演飛行、科學實驗，工商登記範圍內還涵蓋航空會展、航空票務、廣告相關配套服務。

2家企業分屬不同投資主體，通航業務許可範圍有明顯區分，東時雙悅可展開載人經營性飛行作業，東時鯤鵬僅具備非載人及運動飛行培訓相關經營權限。目前暫不清楚東時鯤鵬是否與「中國尊」撞擊事件有關。

北京

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