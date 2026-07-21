記憶體行情現反轉訊號？傳小米上調全年手機出貨目標

有供應鏈消息指出，陸手機大廠小米近期已將今年全年智慧手機出貨目標，從約9,000萬部上調至1.1億部，增幅約16%，增量部分主要來自低端機型。上調出貨目標主因在於小米內部認為當前的記憶體行情有望迎來反轉。目前未獲小米官方證實。

受到上游記憶體晶片的短期與成本持續上漲，小米在今年曾兩次下調其出貨目標：第一次在1月，從最初設定的約1.7億部（2025年實際水平）下調至約1.35億部，下調幅度超過20%；第二次落在6月，小米進一步將全年出貨預期下修約30%，至9,500萬部左右。

界面新聞引述業內人士報導，目前手機等下游廠商對當前記憶體漲價已經開始出現明顯的抵制情緒，其中OPPO、vivo在前不久就拒絕了三星第3季的報價，儘管這份報價對比前兩季漲幅並不多。此次小米上調出貨目標帶來的信號是，記憶體下游的廠商已經不願意再為持續攀升的記憶體成本買單了，當需求端的容忍度觸及天花板，價格上漲的動能便可能出現轉折點。

不過，也有業內認為，儘管下游廠商開始抵制，當前記憶體晶片短缺的事實仍難以改變。一方面，AI數據中心對HBM和企業級存儲的需求仍在激增，三大原廠將大量先進產能轉向高利潤領域；另一方面，三星、SK海力士、鎧俠等頭部存儲原廠仍在繼續減產消費級存儲，以維持高價策略。

TrendForce數據顯示，2025年第3季DRAM價格年漲171.8%，第4度在此基礎上再漲45%—50%。進入2026年，第1季DRAM合約價漲幅達90%—95%，NAND Flash漲幅達55%—60%，雙雙創下歷史最大單季漲幅；第2季DRAM較上期再漲58%—64%，NAND Flash再漲54%—75%。漲勢未停歇。

記憶體漲價導致全球智慧手機市場預測被一輪輪下修，Counterpoint Research在6月初將2026年全球出貨量預期下調至約10.8億部，年降幅從年初預測的2.1%擴大至13.9%，創2013年以來新低。