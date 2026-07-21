詐騙猖狂！陸上半年處置假網站量較去年增1.5倍

大陸社會詐騙盛行，特別仿冒網站猖狂，大陸中央網信辦發布訊息稱，上半年共轉交處置仿冒假冒網站759個，較2025年同期增加150%，涉及黨政機關、事業單位、企業、社會組織和國際組織5類網站。

仿冒網站屬於大陸俗稱黑灰產業鏈，搭建仿冒網站的成本極低（僅需幾百至幾千元），且不需要複雜的備案手續。低門檻導致仿冒網站「打而又生、屢打不絕」，呈現出服務器設在境外、域名頻繁跳轉等隱蔽特徵。

央視報導，從數量看，仿冒假冒黨政機關（人力資源社會保障部、雄安新區等）網站127個，佔總處置量的16.7%；仿冒假冒事業單位（學術期刊投稿單位、學校、醫院等）網站310個，佔比40.8%，其中，仿冒假冒學術期刊投稿網站180個，佔比24%；仿冒假冒企業（國有、民營、外資）網站數量最多（313個），佔比41.2%，其中，仿冒民營企業網站205個，佔比27%。

從具體案例觀察：在仿冒假冒黨政機關的網站通常以申領補貼、優惠落戶等名義吸引網民訪問，或假借已更名或撤銷的機構名稱，借「官方」之名行欺騙之實；仿冒假冒事業單位網站通常以註冊報名、信息查詢、資格認證等名義吸引網民訪問，或冒用正規期刊名稱、刊號、編輯部信息等，非法套取個人信息；仿冒假冒企業網站則冒用知名企業、電商平台等名義，提供虛假服務、發布虛假信息，誘導網民註冊帳號、提供信息，甚至繳納費用。

近年大陸地方公安加強對仿冒網站打擊，比如甘肅酒泉公安等地方公安機關近年來發起了多次大陸全國集群戰役，聯動全國25個省區協同作戰，累計關停假冒違規網站200餘個，破獲刑事案件20餘起，抓獲嫌疑130餘人。