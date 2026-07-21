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陸股3大指數開高走低
儘管中國證監會昨天表態促進資本市場穩定健康發展，陸股3大指數今天開高走低，早盤跌幅逾1%。
上證指數開盤報3812.16點，漲幅0.42%；深證成指開盤報13656.09點，漲幅0.34%，創業板指開盤報3469.22點，漲幅0.76%。
開盤約10分鐘後，3大指數集體走跌，上證指數跌幅一度近1.4%，深證成指跌幅近1.8%，創業板指跌幅則達2%。綜合陸媒報導，算力硬體、半導體晶片、油氣等類股跌幅居前。
近日全球主要股市受科技股賣壓影響，表現不穩。19日深夜中國國新、中國誠通宣布大額增持中國A股市場股票，多家央企也宣布增持或回購股票的措施，提振市場信心。
中國證監會也在20日召開投資者座談會，強調2024年9月26日中共中央政治局會議一系列提振A股的措施後，資本市場政策邏輯、創新邏輯和安全邏輯沒有改變。近期的波動是受境外輸入性風險等因素影響，但不改變長期向好趨勢。
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