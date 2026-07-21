中國6月青年失業率14.9% 創一年新低

據中國國家統計局公布，中國6月青年失業率為14.9%，創一年新低。

綜合陸媒澎湃新聞及港媒經濟日報20日報導，中國國家統計局20日公布，6月全國城鎮不包含在校生的16至24歲勞動力失業率為14.9%，較5月下降0.7個百分點，也創一年新低。

另外，6月全國城鎮不包含在校生的25至29歲勞動力失業率為7.1%，較5月下降0.1個百分點，也是5個月以來新低。6月全國城鎮不包含在校生的30至59歲勞動力失業率為4%，較5月下降0.1個百分點，也是5個月以來新低。

數據又顯示，6月全國城鎮調查失業率為5%，比5月下降0.1個百分點，也創一年新低。

不過，北京清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵日前出席「CMF宏觀經濟熱點問題研討會」指出，若以廣義失業率計算並將過去2年因找不到工作受挫而在統計上未被納入勞動人口的「受挫勞動人口」重新計入，目前廣義失業率達10.2%，長期受挫的失業人口約2400萬人，「對社會穩定非常不利」。