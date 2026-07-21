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馬雲現身2026世界杯決賽觀賽 聯想CEO楊元慶也去了

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
阿里巴巴創始人馬雲現身2026年美加墨世界杯決賽現場。圖／取自快科技
阿里巴巴創始人馬雲現身2026年美加墨世界杯決賽現場。圖／取自快科技

阿里巴巴創始人馬雲再現身，這次場景是2026年美加墨世界杯決賽現場，有網友拍到，馬雲身著休閒裝束，現身世界杯決賽現場，在看台與友人閒談觀賽，低調從容，同在一起觀賽的還有聯想集團董事長楊元慶。

此前就有網友在7月15日左右拍到馬雲現身紐約一家平價百元餐廳用餐。當時外界推測馬雲很可能是要去看世界杯足球賽。而該畫面也印證網友此前的猜測，馬雲此番紐約之行，正是為親臨現場觀看世界杯決賽。

快科技報導，楊元慶還與AMD董事長兼CEO蘇姿丰合影，兩大科技企業掌舵人的同框畫面，成為賽場外的一大看點。

2026世界杯吸引全球企業家雲集，第一財經報導，聯想集團董事長兼CEO楊元慶、百度創始人董事長兼CEO李彥宏、滴滴創始人兼CEO程維、英特爾CEO陳立武、AMD董事長兼CEO蘇姿丰、TCL創始人兼董事長李東生、美的集團董事長兼總裁方洪波、雅虎聯合創始人楊致遠等都將出現在決賽現場。其中楊元慶、方洪波、李彥宏、陳立武看好西班牙奪冠，程維、李東生力挺阿根廷。

雖然中國足球隊未能參與世界杯賽事，但賽事的硬體、廣告營銷充滿中國企業的影子：比如聯想為FIFA官方技術合作夥伴，為世界杯提供AI、服務器、數據中心、轉播支撐、裁判視角視頻增強等技術保障；此外，海信、蒙牛等中國企業是本屆世界杯的重要贊助商或技術合作夥伴，現場圍擋廣告、聯名廣告、授權產品、線下觀賽派對等都很常見。

馬雲 聯想 阿里巴巴

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