陸Ａ股震盪 國家隊出手砸2860億護盤

全球股市近期拉回修正，連帶影響大陸Ａ股在過去一周劇烈震盪，科技股跌勢尤其明顯。大陸官方近兩日推出一系列「救市」動作，先是讓國資委旗下兩大國有資本平台增持央企股票；證監會昨日舉行穩市座談會；多家企業並公告回購股份，向市場傳遞出強烈的看好訊號。

在獲利了結、ＡＩ泡沫疑慮、中東局勢等多重利空因素交織下，近日包括美、台、日、韓半導體族群皆成為賣壓中心，大陸Ａ股相關產業也受波及。

面對Ａ股大幅回調，大陸官方十九日晚間釋放「國家隊」進場護盤消息，國資委旗下的兩大國有資本營運平台「中國國新」及「中國誠通」官宣大額增持，累計進場超過人民幣六百億元（約台幣二八六○億元）。其中，中國國新稱，已使用股票回購增持專項再貸款及配套資金超人民幣五百億元，用於維護市場穩定；中國誠通亦稱，近期已累計買入Ａ股資產近人民幣百億元。

昨日盤前，中國神華、中國中車、中國鋁業、國電南瑞、中煤能源等五家央企上市公司密集發布公告，透過股東增持、股份回購、現金分紅等方式積極護盤。多家Ａ股上市公司包括三一重工、上汽、紅塔證券、三峽能源與恒力石化等皆公告回購股份，或是承諾不減持，以穩定投資者信心。

大陸證監會昨日還舉行上市公司、證券公司及基金機構座談會，聽取各方促進資本市場平穩健康發展的意見建議，由證監會主席吳清親自主持。會議稱將全力維護市場平穩運行。財聯社指，回顧近年相關座談會，往往與實質性利多政策同步推出，也是提振市場信心關鍵。

Ａ股歷經大幅回檔後，市場機構開始看到更多積極因素。華安證券認為，近日Ａ股科技產業半年報預告亮眼，產業趨勢基本面延續強勢，本次調整相比歷史類似情形已屬超調，參考過去行情節奏，快速反彈可期。

不過，在大陸官方釋出強烈的穩定市場訊號後，昨日Ａ股四大股指收盤漲跌不一，上證指數漲百分之○點八五，深成指跌百分之○點七一，創業板指漲百分之○點四二，科創綜指跌百分之二點二八。香港恒生指數收盤則飆升五八○點或百分之二點三六，收報二五一四三點。