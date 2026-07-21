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與全球市場接軌 港交所擬延長交易時間

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
港交所。(中新社)
港交所。(中新社)

港交所據報考慮延長股票交易時間，以與全球大多數市場接軌，其中包括取消現行的午休與增設晚市。市場並傳出港交所已向多家主要經紀商及交易商傳達相關計畫。

對於延長股票交易，港交所正研議諸多方案，彭博引述知情人士報導，其中一個方案是港交所建議將股票交易時間提早30分鐘，由上午9時開始，並取消從中午12時開始的一小時午休。目前，香港是少數幾個仍保留午休時間的主要交易所之一，其他保留的交易所包括大陸的A股和日本股市。收盤時間將維持在下午4時不變。

同時，港交所並考慮增設「晚市」（指收盤後交易時段），以捕捉美國市場早盤交易活動，時間或介於晚上8時至午夜12時。知情人士稱，如果設立晚間交易時段，將僅限於少數幾檔規模較大股票，這些股票更能吸引投資者的注意。主因在於港交所冀藉此提升同時發行美國ADR公司的交易量。

港交所集團行政總裁陳翊庭此前在2025年半年度業績會議上曾表示，注意到那斯達克擬於2026年下半年實施每周五天24小時交易機制。港交所將秉持審慎漸進原則，在充分借鑒國際同業經驗的基礎上，結合本地市場實際情況進行研究。

港交所發言人表示，一直致力於提升香港作為國際金融中心的競爭力，對於市場高度關注的「延長股票交易時段」及「取消午間休市時間」，目前僅處於「非常早期」的探討階段，尚無落地時間表。

港交所 香港 彭博

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