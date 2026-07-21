陸股大震盪 國家隊急護盤注資A股2,860億元

全球股市大幅拉回修正，連帶影響A股在過去一周亦劇烈震盪，特別是科技股跌勢明顯。大陸官方近兩日推出一系列「救市」動作，先是讓國資委旗下兩大國有資本平台增持央企股票；證監會昨（20）日召開穩市座談會；多家企業並公告回購股份，向市場傳遞出強烈的長期看好信號。

2026-07-21 02:41