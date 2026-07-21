聽新聞
0:00 / 0:00
陸股大震盪 國家隊急護盤注資A股2,860億元
全球股市大幅拉回修正，連帶影響A股在過去一周亦劇烈震盪，特別是科技股跌勢明顯。大陸官方近兩日推出一系列「救市」動作，先是讓國資委旗下兩大國有資本平台增持央企股票；證監會昨（20）日召開穩市座談會；多家企業並公告回購股份，向市場傳遞出強烈的長期看好信號。
在獲利了結、AI泡沫疑慮、中東局勢等多重利空因素交織下，近日包括美、台、日、韓半導體族群皆成為賣壓中心，A股相關板塊也受波及。
面對A股大幅回調，大陸官方19日晚間釋放「國家隊」進場護盤消息，國資委旗下的兩大國有資本營運平台中國國新及中國誠通官宣大額增持，累計進場超過人民幣600億元（約新台幣2,860億元）。其中，中國國新稱，已使用股票回購增持專項再貸款及配套資金超人民幣500億元，用於維護市場穩定；中國誠通亦稱，近期已累計買入Ａ股資產近人民幣百億元。
昨日盤前，中國神華、中國中車、中國鋁業、國電南瑞、中煤能源五家央企上市公司密集發布公告，透過股東增持、股份回購、現金分紅等多元方式積極護盤。多家A股上市公司包括三一重工、上汽、紅塔證券、三峽能源與恒力石化等皆公告回購股份，或是承諾不減持，以穩定投資者信心。
大陸證監會昨日還召開上市公司、證券公司及基金機構座談會，聽取各方促進資本市場平穩健康發展的意見建議，由證監會主席吳清親自主持，會議稱將全力維護市場平穩運行。財聯社指，回顧近年相關座談會歷史，往往與實質性利多政策同步推出。
A股歷經大幅回檔之後，市場機構開始看到更多積極因素。華安證券認為，近日A股科技板塊半年報預告亮眼，產業趨勢基本面延續強勢，本次調整相比歷史類似情形已屬超調，參考過去行情節奏，修復性快速反彈可期。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。