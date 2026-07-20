德國對中出口大崩跌 前5月逆差擴大至428億歐元

德國聯邦統計局20日公布的資料顯示，今年1月至5月，德國從中國的進口額年增6.2%，達到724億歐元。與此同時，同期德國對中國的出口額大幅下滑14.5%，降至296億歐元，主要原因是中國對德國製造的汽車和機械需求下降。這使得德國對中貿易逆差增至428億歐元。

德國之聲報導，今年以來，德國從中國的進口額不斷增長，德國對中國的出口額卻呈現驟降。主要原因是中國對德國製造的汽車和機械需求的下降。相比之下，2025年1月至5月的德國對中貿易逆差僅為335億歐元（約1兆5818億台幣）。

據指出，今年前五個月，德國從中國進口的最主要商品是資料處理設備、電子和光學產品，總價值達202億歐元，年增4.4%。其次是價值143億歐元的電氣設備和64億歐元的機械設備。

統計學家指出，德國許多日常用品以及能源轉型所需的產品，現在都來自中國。按商品價值計算，今年前5個月，德國進口的筆記型電腦中，約81.8%來自中國；智慧手機約66.3%來自中國；鋰離子電池中約64.1%來自中國。

此外，德國進口電動汽車中有23.5%來自中國，而太陽能電池的中國占比更高達86.1%。

德國對中出口主要包括機械設備（58億歐元）、資料處理設備、電子和光學產品（51億歐元）以及汽車和汽車零部件（47億歐元）。其中，資料處理設備出口增長了0.9%，但機械出口卻下降了17.5%，汽車交付量更是暴跌了26.1%。

德國對中汽車出口此前已顯露疲態。2025年德國對中汽車出口額就下滑33%，降至136億歐元。

一段時間以來，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）反覆提及人民幣被低估的問題，稱人民幣匯率被人為低估了高達30%，使中國出口產品的價格大幅壓低。目前，歐盟每日對中貿易逆差高達10億歐元。