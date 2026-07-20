上海AI大會閉幕 意向採購金額約人民幣200億元

原定7月25日在大陸上映的歷史戰爭電影《澎湖海戰》，上映前6天突然傳出撤檔。據「敖廣國漫」微信公眾號19日發布的通知，片方接獲主管機關要求後，同意臨時撤檔，新的上映時間將另行通知。

2026-07-20 16:11