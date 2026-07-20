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上海AI大會閉幕 意向採購金額約人民幣200億元
2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議20日在上海閉幕。本屆大會共接待177個全球重要採購團，預計達成意向採購金額約人民幣203.6億元（約新台幣970億元），較去年成長約25%。
據央視財經20日報導，本屆大會展覽面積達10萬平方公尺，共展出4486項產品，其中351款為全球首發。接待全球重要採購團組177個，預計達成意向採購金額約203.6億元，同比增長約25%。
大會於7月17日至20日在上海舉行，以「智慧夥伴，共創未來」為主題，會場分布於世博、張江及西岸三大片區。會前資料顯示，本屆大會共有超過1100家企業參展，並舉辦140多場論壇，邀請約1400名中外嘉賓與會。
相較之下，2025年世界AI大會共展出3000多項產品，預計達成意向採購金額約人民幣162億元（約新台幣772億元）。今年意向採購金額增加約人民幣41.6億元（約新台幣198億元），展品數量及全球首發產品也同步上升。
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