中國大陸「國家隊」出手護盤 上證綜指漲0.85%

中國大陸股市受科技股拖累連日大跌後，由於有「國家隊」出手護盤，今天收市，上證綜指漲0.85%，深證成指跌0.71%，創業板指漲0.42%。

據香港經濟日報報導，中國國有資本運營公司國新控股昨天宣布，已使用股票回購增持專項再貸款及配套資金超人民幣500億元（約合台幣2385億），用於維護市場穩定；國務院國資委資本運營平台中國誠通也宣布，近期已累計買入中國股票資產近百億元。兩者均表示，後續將全力維護資本市場平穩運行。

受此消息影響，市場在利好消息影響下高開震盪，上證綜指一度重回3800點之上。

截至收市，上海證券交易所綜合股價指數（上證綜指）報3796.28點，漲0.85%，深圳證券交易所成份股價指數（深證成指）報13610.23點，跌0.71%，創業板指報3443點，漲0.42%。

從盤面上看，石油、電力、煤炭、保險、白酒、銀行、證券、汽車整車等板塊走強，元器件、半導體、機械基件、化工原料、環境保護、電氣設備等板塊走低。

據中國證券日報報導，華西證券認為，本輪A股的調整更多是海外科技資產微觀流動性衝擊及跨市場共振聯動的結果，隨著科技拋壓集中釋放，且多項指數乖離率逼近歷史底部，短期情緒的宣洩或步入尾聲，超跌後修復動能正在積聚。