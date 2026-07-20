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港股大爆發！傳大陸官方護盤 恒生指數收盤翻升2.36%

中央社／ 香港20日電
在中國官方護盤的傳言影響下，香港股市今天上揚。中新社
在中國官方護盤的傳言影響下，香港股市今天上揚。中新社

在中國官方護盤的傳言影響下，香港股市今天上揚，恒生指數收盤飆升580點或2.36%，收報25143點。

中國官方媒體日前報導，中國證監會將於今天召開上市公司、證券公司及基金機構座談會，聽取各方關於促進資本市場平穩健康發展的意見建議。與此同時，傳中國國新和中國誠通兩家央企將會繼續增持央企股票。

市場分析師普遍認為，上述消息刺激了港股上揚，當中以大陸銀行股最受惠。此外，由於恒指近幾年相對落後於亞洲主要股指甚多，目前仍處於低位，市盈比不高，不排除有資金從韓國及日本等市場流入。

不過，受到全球人工智慧（AI）股向下調整的影響，香港的AI股今天也難以倖免，其中智譜急跌19.55%收報港幣890元，Minimax下挫10.6%收報193元。

港股 香港 大陸

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