港股大爆發！傳大陸官方護盤 恒生指數收盤翻升2.36%

大陸房地產市場持續低迷，外資機構也加快處分商用不動產。彭博20日引述知情人士報導，總部位於紐約的全球投資公司KKR，以及總部設於波士頓的不動產投資管理公司AEW，正尋求大幅折價出售在大陸持有的多項商用不動產。

2026-07-20 15:01