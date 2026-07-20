陸證監會召開投資者座談會 喊話A股長期向好趨勢不變

大陸證監會20日上午在北京召開投資者座談會，由證監會黨委書記、主席吳清主持，與8名不同規模的投資者代表面對面交流，聽取對促進資本市場穩定健康發展的意見。

據大陸證監會網站消息，與會投資者表示，新「國九條」實施以來，我國（大陸）資本市場整體呈現穩中向好發展態勢。近期，受境外輸入性風險等因素疊加影響，A股市場出現較大波動，但「9·26」以來，資本市場的政策邏輯、創新邏輯與安全邏輯沒有改變，短期波動也不改變長期向好趨勢。

所謂「9·26」，是指2024年9月26日召開的中共中央政治局會議。該次會議提出「努力提振資本市場」，並要求引導中長期資金入市、支持上市公司併購重組及推進公募基金改革等措施。

消息指，與會者稱，建議加強一、二級市場逆周期調節，透過多項措施引導中長期資金入市，同時規範量化交易與人工智慧（AI）應用，推動上市公司提高分紅力度，提高證券違法犯罪成本。

吳清表示，廣大投資者是市場之本，是資本市場最重要的參與群體。證監會將堅持一體推進資本市場防風險、強監管、促高品質發展，全力維護市場平穩運行，著力提高上市公司透明度和真實性、更好回報投資者，督促行業機構規範經營並提升投資者服務水準，不斷健全投資者保護長效機制。

吳清強調，證監會將堅決維護公開、公平、公正的市場秩序，讓投資者更好分享經濟與資本市場高品質發展成果。

證監會相關部門及北京證監局主要負責人也出席座談。