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陸促統年度大片《澎湖海戰》 上映前6天突然喊卡

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
原定7月25日在大陸上映的歷史戰爭電影《澎湖海戰》，上映前6天突然傳出撤檔。圖／取自《澎湖海戰》微博
原定7月25日在大陸上映的歷史戰爭電影《澎湖海戰》，上映前6天突然傳出撤檔。圖／取自《澎湖海戰》微博

原定7月25日在大陸上映的歷史戰爭電影澎湖海戰》，上映前6天突然傳出撤檔。據「敖廣國漫」微信公眾號19日發布的通知，片方接獲主管機關要求後，同意臨時撤檔，新的上映時間將另行通知。

通知顯示，《澎湖海戰》原定7月25日上映，現將臨時取消上映。該片的《數字版發行通知》及《母盤製作》也不再透過相關平台上架，但已取得的《拍攝許可證》及《電影劇本回執單》仍在有效期內。

《澎湖海戰》官方微博5月22日才宣布定檔7月25日，並發布長約125秒、名為「天下大勢，乘風而來」的定檔預告片。預告片中，旁白講述：「施琅聽命，朕命你統領舟師，進取澎湖，攻下台灣，還天下一個圓滿」，片尾並強調「統一台灣，勢不可擋」。

電影官方微博此前也寫著「澎湖是中國的澎湖，台灣是中國的台灣」、「台灣自古是中國不可分割的一部分」等統戰文宣內容。

《澎湖海戰》以1683年施琅率領福建水師攻打澎湖、擊敗明鄭水師的歷史事件為背景，由香港導演鄭保瑞執導，王學圻、杜江、易烊千璽、侯雯元、胡軍、趙麗穎及倪大紅等人出演。其中，易烊千璽飾演康熙皇帝，王學圻飾演福建水師提督施琅。

該片自籌備以來，便因涉及清軍攻取台灣的歷史背景，以及宣傳內容帶有明顯的兩岸政治意涵，持續引發討論。電影先前也以「孤懸必歸、分疆必合」作為宣傳主軸，將片中歷史事件與大陸對「統一」的政治敘事相互連結。

據公開資料，《澎湖海戰》於2024年開拍。為重現海戰場面，劇組在福建泉州及江蘇無錫搭建大規模實景，並製作多艘一比一復刻古戰船，一度被視為2026年大陸暑期檔的重點戰爭大片。

值得注意的是，距離原定上映日僅剩數天，該片仍未全面開放預售，官方宣傳動作也相對有限。外界因此質疑，電影是否已取得俗稱「龍標」的公映許可證。

此外，大陸企查查APP顯示，《澎湖海戰》出品方之一江蘇星皓電影有限公司近期出現股權、資本及管理層變動。該公司今年6月將註冊資本由人民幣5000萬元減至4000萬元，原持股20%的星皓影業有限公司退出，現由無錫獨角獸影業有限公司全資持有。

《澎湖海戰》以1683年施琅率領福建水師攻打澎湖、擊敗明鄭水師的歷史事件為背景，由香港導演鄭保瑞執導，王學圻、杜江、易烊千璽、侯雯元、胡軍、趙麗穎及倪大紅等人出演。其中，易烊千璽飾演康熙皇帝，王學圻飾演福建水師提督施琅。圖／取自福清新天地影城微信公眾號
《澎湖海戰》以1683年施琅率領福建水師攻打澎湖、擊敗明鄭水師的歷史事件為背景，由香港導演鄭保瑞執導，王學圻、杜江、易烊千璽、侯雯元、胡軍、趙麗穎及倪大紅等人出演。其中，易烊千璽飾演康熙皇帝，王學圻飾演福建水師提督施琅。圖／取自福清新天地影城微信公眾號

澎湖 戰爭 電影

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