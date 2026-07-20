李開復旗下零一萬物啟動上市前融資 力拚2027年赴港IPO

由大陸知名人工智慧（AI）專家李開復創辦的AI新創公司「零一萬物」（01.AI），正推進新一輪上市前融資，並計畫於2027年赴香港上市。李開復表示，公司目前正逐步解除境外控股架構，為赴港上市做準備。

據彭博20日報導，總部位於北京的零一萬物，計畫在申請首次公開募股（IPO）前完成一輪融資。李開復表示，希望在公司首次公布全年業績前後完成融資，但未透露目標金額及潛在投資者。

報導指，李開復日前在上海舉行的世界AI大會場邊受訪時表示，公司目標是在2027年、會計年度結束後推進上市。零一萬物的會計年度於每年12月結束。

零一萬物加入大陸AI企業赴港上市行列。包括開發Kimi K3的月之暗面在內，多家AI公司正尋求透過香港資本市場籌資，以支應模型研究及AI服務所需的高額運算基礎設施。

李開復曾任Google全球副總裁及大中華區總裁，也曾任職微軟與蘋果，之後創辦創新工場。2023年，他成立零一萬物，最初以開發大型語言模型為主，並獲得阿里雲等投資者支持，估值一度超過10億美元（約新台幣324億元）。

不過，隨著DeepSeek推出開放權重模型，改變AI模型訓練的成本結構，零一萬物近年也調整發展方向，不再將自身定位為最前沿大型語言模型開發商。

報導稱，零一萬物曾被列為大陸「AI六小虎」之一。隨著投資者要求模型開發商提出更明確的商業化與營收模式，包括智譜與MiniMax今年已在香港上市，階躍星辰、DeepSeek及月之暗面也正籌備上市。

李開復認為，能夠持續承擔從零訓練大型模型成本的企業，僅限於少數資金極為雄厚的公司，其餘業者都必須尋找新的商業模式。

據報導，零一萬物目前將發展重心轉向企業AI基礎設施，協助大型企業整合內部分散且複雜的資料，讓管理階層能即時查詢及視覺化分析。李開復將這項產品稱為「Boss AI」，並把零一萬物定位為「中國版Palantir」，也就是協助企業整合資料、導入AI分析及決策的軟體平台。

在新的營運模式下，零一萬物不再以自行開發基礎模型為主，而是針對DeepSeek、阿里巴巴通義千問及智譜GLM等大陸開放權重模型進行微調與客製化，再搭配資料整理軟體及AI代理人，為企業提供完整解決方案。

零一萬物的產品通常部署在客戶自有伺服器，而非公有雲端。李開復表示，企業客戶愈來愈重視敏感資料留在內部，即使這種部署方式的成本結構較複雜，仍有不少企業願意採用。

這項轉型目前已帶來商業成效。李開復稱，零一萬物目前約有一半業務來自大陸以外市場，涵蓋亞洲其他地區、歐洲及南美洲。

不過，他排除進軍美國市場的可能性，認為當地買方對大陸軟體仍存疑慮。零一萬物目前約有240名員工，規模相較同業仍較精簡。