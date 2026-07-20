陸房市持續低迷 傳美投資機構「折價出售」京滬資產

大陸房地產市場持續低迷，外資機構也加快處分商用不動產。彭博20日引述知情人士報導，總部位於紐約的全球投資公司KKR，以及總部設於波士頓的不動產投資管理公司AEW，正尋求大幅折價出售在大陸持有的多項商用不動產。

據報導，KKR計畫出售在大陸的9個項目，包括位於北京郊區的高端長租公寓方隅公寓，以及上海外灘豫園附近的桔子水晶酒店（飯店）。AEW則正為北京泓晟國際中心、京印國際中心，以及位於上海陸家嘴商業區的浦發大廈尋找買家。

知情人士透露，兩家公司預期出售所得可能僅足以償還收購這些資產時所使用的銀行貸款，而相關貸款約占當初買入價格的50%至60%。這也意味著，若交易完成，兩家公司可能面臨大幅虧損。

報導指，儘管出售房地產資產，KKR仍持續在大陸經營私募股權業務。根據KKR官網，該公司目前在大陸有超過10項投資，包括短影音平台TikTok母公司字節跳動、食用菌生產商江蘇裕灌，以及民營醫療機構營運商嘉會醫療等。

KKR去年也在大陸設立首檔人民幣基金，並向包括平安資本在內的境內投資者募資。

MSCI Real Capital Analytics數據顯示，過去15年，外資投資者在大陸辦公大樓、倉庫、購物中心及數據中心等不動產的投資總額接近1400億美元。不過，隨著大陸經濟放緩及商用不動產供應過剩，租金與資產價值持續下跌，外資近年已逐漸由買方轉為賣方。

報導指，在2019年前後市場高點進場的投資者受創尤其明顯。當時，大陸辦公大樓估值處於歷史高位，但之後市場反轉，讓部分資產面臨大幅折價出售的壓力。

AEW於2020年與大陸私募股權機構弘毅投資共同收購北京中心城區一項甲級辦公大樓項目，翻修後更名為泓晟國際中心。KKR則於2021年底收購北京郊區一個約有3000戶的長租公寓項目。

報導稱，知情人士先前透露，大陸房地產危機也波及金融機構。包括滙豐控股及渣打銀行在內的銀行，近年已針對商用不動產貸款組合提列數億美元準備金。去年由渣打銀行牽頭的貸款機構，在出售一項原由貝萊德基金持有的上海辦公大樓項目時，因成交價格較估值折讓超過40%，最終承受超過10%的損失。