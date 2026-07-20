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全球晶片股承壓 中國長鑫存儲IPO熱度降溫

中央社／ 台北20日電

路透社報導，在近期全球晶片股承壓下，中國最大DRAM製造商長鑫存儲首次公開募股（IPO）也受到影響，機構投資者認購超額570倍，明顯不及近期其他中國科技新股。

長鑫存儲是亞洲今年迄今最大的IPO。路透社19日報導形容，在美中科技競爭並力求自給自足下，長鑫存儲IPO將成為隨後一系列備受矚目的IPO登場前的市場試金石。

報導表示，根據長鑫存儲19日公告，包括共同基金、退休基金及保險公司在內的機構投資者，合計申購約1.24兆股，相較提供機構配售的21.7億股，超額認購約570倍。

長鑫存儲此次IPO集資規模約86億美元，散戶公開發售部分則獲超購243.93倍。消息人士透露，長鑫存儲預計7月27日在上海科創板掛牌，但該公司尚未正式公布上市日期。

不過，報導表示，近期其他新股IPO，例如珠海泰諾麥博製藥、重慶臻寶科技及武漢長進光子技術，其機構投資者認購均超過5000倍。

在全球晶片股動盪下，上海科創板自1日觸及高點以來，已大幅下挫約25%，市值蒸發超過人民幣4兆元。

長鑫存儲是繼三星、SK海力士和美光科技之後，全球第4大DRAM晶片製造商。DRAM是電腦、手機、服務器內不可或缺的存儲元件。

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