陸上半年積體電路出口額大增88.7% 工業增加值增5.4%

大陸工信部20日表示，今年上半年規模以上工業增加值年增5.4%，工業經濟運行整體平穩，有效發揮宏觀經濟「壓艙石」作用。其中，受全球人工智慧及綠色低碳轉型需求帶動，以人民幣計價的積體電路出口額年增88.7%，電子元件及風力發電機組出口額也分別增長62.6%及35.6%。

大陸國務院新聞辦公室20日舉行2026年上半年工業和信息化發展情況記者會。據觀察者網報導，工信部總工程師王衛明表示，上半年大陸工業生產穩定增長，41個工業大類行業中，有32個保持增長。

王衛明稱，工業企業獲利能力也持續改善。前5個月，規模以上工業企業營業收入利潤率為5.56%，創2024年以來月度累計最高水準。

王衛明指，全球人工智慧、綠色低碳轉型等需求旺盛，帶動相關產品出口快速成長。上半年，以人民幣計價的積體電路、電子元件及風力發電機組出口額，分別年增88.7%、62.6%及35.6%。

在重點地區及產業方面，大陸10個工業大省的工業增加值平均增速約7%，「挑大樑」作用突出。電子、專用設備、通用設備、汽車及電氣機械等產業，對工業經濟成長的貢獻超過5成；積體電路製造、電子專用材料製造等產業增加值則保持2位數增長。

王衛明表示，上半年產業升級步伐加快，規模以上裝備製造業及高技術製造業占工業增加值比重，分別較第一季提高1.9個及0.9個百分點，工業機器人、服務型機器人等產品產量也維持2位數成長。

在製造業數位化、智慧化轉型方面，大陸目前累計建成超過5.6萬家基礎級智慧工廠、9000多家先進級智慧工廠、500多家卓越級智慧工廠，另培育15家領航級智慧工廠。

綠色製造方面，王衛明表示，大陸持續推進工業領域降碳、減污及綠色轉型，目前國家層級綠色工廠產值占製造業總產值比重已達22%。

王衛明指，下一步將著力「擴需求、育動能、優治理、防風險」，保持產業鏈、供應鏈安全穩定，推動工業經濟實現質的有效提升和量的合理增長。