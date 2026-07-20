上海上半年GDP增5.6% AI製造業產值大增21.8%

上海市統計局最新數據顯示，上海今年上半年地區生產總值達人民幣2兆7886.63億元，按不變價格計算，年增5.6%，較全大陸同期增速高0.9個百分點。據第一財經統計，上海上半年GDP增速並列全大陸第三，人工智慧、積體電路等新興產業成為重要支撐。

數據顯示，上海上半年第二產業、第三產業增加值分別年增4.7%及5.9%。工業、金融業與信息傳輸、軟體和信息技術服務業持續發揮支撐作用，合計對上海經濟成長的貢獻率超過七成。

在工業方面，上海上半年規模以上工業增加值年增5.7%，高於全市GDP增速，也高於全大陸規模以上工業增加值5.4%的增幅。

其中，上海三大先導產業製造業產值年增14.5%。積體電路製造業產值增長19.5%，人工智慧製造業產值增長21.8%，生物醫藥製造業產值則增長7.2%。

上海工業戰略性新興產業產值年增7.7%。其中，新能源汽車產業產值增長33.9%，新能源產業產值增長20.6%，高端裝備產業產值增長9.3%。

此外，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業產值年增15.6%；電氣機械和器材製造業產值在光伏（光電）設備、輸配電等產業帶動下增長9.8%。

投資方面，在全大陸固定資產投資年減5.7%的情況下，上海上半年固定資產投資反而年增6.8%。其中，工業投資年增19.2%，比全市固定資產投資增速高12.4個百分點；城市基礎設施投資增長18.8%。

在三大先導產業發展帶動下，智能模型、算力平台等領域設備更新持續增加，帶動信息傳輸、軟體和信息技術服務業投資年增1.4倍。

服務業方面，上海上半年第三產業增加值年增5.9%。其中，金融業增加值增長10.2%，信息傳輸、軟體和信息技術服務業增長9.1%，租賃和商務服務業增長25.8%，交通運輸、倉儲和郵政業增長4.2%。

上半年，上海規模以上服務業營收增長9.2%，較第一季提高1.9個百分點。信息服務業營收增長12.3%，人工智慧、積體電路設計及平台企業等細分領域增速較快。

截至今年6月底，上海已有169款大模型完成備案，占全大陸近五分之一。2025年，上海394家規模以上人工智慧企業產業規模超過人民幣6370億元，年增39.5%。

金融市場方面，上海上半年主要金融市場成交額年增24.1%。6月底，上海中外資金融機構本外幣存款餘額增長10.9%，貸款餘額增長5.9%。在科技股行情帶動下，上海證券營業部成交額上半年增長1.1倍。

上海市統計局表示，上半年全市經濟運行穩中提質，新動能持續增強，但當前國際環境不穩定、不確定因素較多，經濟向好基礎仍需鞏固。