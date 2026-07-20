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陸加快6G、衛星通信等技術攻關 將制定算力市場化定價標準

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
工信部新聞發言人、信息通信發展司司長謝存。圖／取自國新網
工信部新聞發言人、信息通信發展司司長謝存。圖／取自國新網

大陸工信部20日表示，將把新一代通信網規畫建設列為信息通信業發展重點，推動5G-A、萬兆光網規模商用，加強6G、衛星通信及海底光纜等核心技術攻關。同時，工信部將發布算力標準體系建設指南，推動建立算力服務能力評估及算力市場化定價等標準。

大陸國務院新聞辦公室20日舉行2026年上半年工業和信息化發展情況記者會。工信部新聞發言人、信息通信發展司司長謝存表示，近2年大陸圍繞國家算力樞紐節點建設，已建設超過70條算力大通道，相關算力樞紐節點間的網路性能提升10%。

謝存指出，當前人工智慧大模型及智能體應用的爆發式增長，使智能算力需求不斷提升。下一步，工信部將持續按照點、鏈、網、面、體系化工作思路，優化算力基礎設施資源部署，打造算力互聯互通節點，提升算力資源利用效率。

在算力節點方面，工信部將統籌產業發展與能源供給等因素，推動智能算力集群建設及「算電協同」發展，形成梯次化算力布局，並加強算力資源統籌監測。

此外，工信部將發布算力標準體系建設指南，推動建立算力服務能力評估、算力市場化定價等標準。

在通信網建設方面，謝存表示，新一代通信網不只是傳統意義上的網路升級，也是面向智能時代的數位資訊基礎設施革新。下一步工信部將把新一代通信網規畫建設列為信息通信業發展重點，主要從3方面推進。

第一，在網路建設方面，將統籌推進基礎網路、空間網路、國際網路及融合網路建設，推動5G-A、萬兆光網等規模商用，持續拓展國際海底電纜通達方向，並加快新型工業網路建設。

第二，在產業支撐方面，將加強6G移動通信、超高速光通信、海底光纜及衛星通信等核心技術攻關，加速相關產品研製，並發揮企業、科研院所及行業協會作用，推動創新鏈與產業鏈協同發展。

第三，在應用推廣方面，將深化5G及千兆光網在重點行業的應用，推動腦機介面、具身智能及智能網聯汽車與5G-A、6G及衛星互聯網融合發展，並支援水網、新型電網、算力網、城市地下管網及物流網等領域的融合應用創新。

6G 大陸

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