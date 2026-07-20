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花錢上投資課越學越虧？會員稱爆倉近5000萬 任澤平回應了

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
一名花費人民幣2980元（約新台幣1.4萬元）加入「澤平宏觀VIP群」的會員，自稱聽信任澤平對「科技牛」的行情判斷，滿倉並融資重押多檔儲存晶片股後爆倉，虧損超過人民幣1000萬元（約新台幣4700萬元）。圖／取自長安街知事
一名花費人民幣2980元（約新台幣1.4萬元）加入「澤平宏觀VIP群」的會員，自稱聽信任澤平對「科技牛」的行情判斷，滿倉並融資重押多檔儲存晶片股後爆倉，虧損超過人民幣1000萬元（約新台幣4700萬元）。圖／取自長安街知事

「好的老師帶你上天堂，不好的老師帶你住套房」，大陸網紅經濟學家任澤平近日捲入付費會員投資虧損風波。一名花費人民幣2980元（約新台幣1.4萬元）加入「澤平宏觀VIP群」的會員指控稱，因聽信任澤平對「科技牛」的行情判斷，滿倉並融資重押多檔儲存晶片股後爆倉，虧損超過人民幣1000萬元（約新台幣4700萬元）。

對此，任澤平19日晚間透過微信公眾號「澤平宏觀」發布「聲明更新：實際情況、槓桿警示和幾句心裡話」。聲明指出，經團隊核實，該會員於今年7月1日加入會員，7月8日首次參加課程，加入時間僅約1至2周。

聲明稱，依該會員自述，他早在2024年便已開通融資融券帳戶，此前也有自主、長期加槓桿投資的經歷。該會員事後也承認，任澤平團隊並未明確表示看好哪檔股票，或建議其買入，投資標的配置及加槓桿均由其自行決定。

任澤平表示，對該會員的遭遇感到惋惜和痛心，但也強調，團隊從不推薦個股，課程長期聚焦宏觀經濟科普、產業趨勢分析及投資方法論分享，並強調長期主義。所有商品頁面也明確說明，課程側重宏觀分析，不涉及個股推薦及具體操作指導。

聲明進一步指出，尤其過去半年多，任澤平曾在公開直播及會員內容中多次提醒「不要加槓桿、不要舉債、不要頻繁操作」，但在市場火熱時，相關提醒容易被忽略。團隊再次聲明，所有課程產品均不適合以融資、負債方式炒股的人員，並反對相關行為。

據南方都市報報導，風波發酵後，任澤平團隊解散所有VIP群聊，並刪除部分此前「看多」科技股的貼文。

「澤平宏觀」會員購買頁面顯示，一年期VIP會員價格為人民幣2980元，另有定價100萬元的「長期有效」方案。課程訂閱須知寫明，內容側重宏觀分析，與短線操作不同，依監管要求，全程不涉及推薦股票及指導具體交易。

這起事件發生之際，任澤平近期多次公開表達看多科技股的立場。據觀察者網整理，他6月8日將市場調整形容為「黃金坑」，6月30日表示調整屬於牛市途中的波動，7月6日又稱「科技牛調整是上車機會」。相關言論在科技股近日劇烈回檔後，再度引發市場討論。

公開資料顯示，任澤平擁有中國人民大學經濟學博士學位，並曾在清華大學經濟管理學院從事博士後研究。他曾任大陸國務院發展研究中心宏觀經濟研究部研究室副主任，之後先後在國泰君安證券、方正證券及恆大集團等機構任職。

任澤平曾因預測2014年至2015年的牛市而打響名號，也曾提出「5000點不是夢」、「改革牛、轉型牛、水牛」等判斷，長期具有高度市場知名度，但相關言論也屢次引發爭議。

近年任澤平轉向自媒體與知識付費業務，並跨足消費產品。2023年，他曾投入生髮產品相關創業；北京市市場監督管理局資料顯示，其推廣的富勒烯洗髮護髮產品所屬公司，2024年曾因相關產品宣傳涉及虛假或引人誤解內容而遭處罰。

大陸網紅經濟學家任澤平近日捲入付費會員投資虧損風波。圖／取自任澤平個人微博
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