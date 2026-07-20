英媒：中共7月政治局會議擬加速發債 藉基建增內需

中國第2季GDP創3年半新低。英國金融時報報導，中國領導層預料將在7月底前舉行的中共中央政治局會議決定採取額外的刺激經濟措施，聚焦於加速發債以推行更大規模的基礎建設，提振疲弱的內需。

外資分析直指，預料中國仍會將更多國家資源投向AI、半導體等尖端技術領域，而非直接補貼民眾的錢包。

金融時報19日報導，根據中國官方數據，6月出口年增27%，但同月社會消費品零售總額只年增1%，且中國已長期積弱的房地產市場進一步萎縮，上半年全國房地產開發投資年減達18%。

報導表示，雖然中國上半年經濟增長4.7%，符合全年4.5%至5%的目標區間內，但分析師認為，政府決策者擔憂若經濟持續惡化，要達到全年經濟增長目標會面臨風險。

報導表示，分析師認為，中國仍有多種手段讓經濟渡過當前的疲弱時期。截至今年6月底，政府發債總額僅佔全年人民幣11.9兆元目標額度的43%，這意味著第3季仍有加快發債的空間。

此外，政府還可以動用先前已核准但尚未使用的1.8兆元債券發行額度。中國今年也設立了規模人民幣8000億元（約新台幣3.8兆元）的「政策性金融工具」（由國有銀行提供信貸），可用於提供財政支持。

高盛集團（Goldman Sachs）中國經濟學家閃輝（Hui Shan）表示，儘管這些措施應足以推動單季GDP增速重回目標區間，但中國政府仍有可能推出進一步的支持政策，例如中國近年來曾發行特別國債。

分析人士又表示，不應指望中國政府會推出針對消費的「重磅」刺激措施。相反，決策者已將投資重點放在高科技領域，因為中國正在這些領域與美國爭奪全球主導地位。

摩根士丹利（Morgan Stanley）的經濟學家在一份報告中寫道，預計中國會將更多國家資源投向AI、半導體、量子計算和先進製造等尖端技術領域，而不是直接補貼民眾的錢包。