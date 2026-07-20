穩股市 陸證監會今召集上市公司、券商及基金座談

鑒於A股近期大幅震盪，中國證監會今日將召開上市公司、證券公司及基金機構座談會。與此同時，中國國新、中國誠通等「國家隊」資金已宣布大額增持央企及科技企業股票，多家上市公司、券商及私募基金也相繼發布增持、回購及自購公告。

受前述消息激勵，陸股周一開盤全面走高，創業板指數漲幅更一度超過3%，上海指數也重新站上3,800點。

據央視財經報導，證監會20日將召開上市公司、證券公司及基金機構座談會，聽取各方關於促進資本市場平穩健康發展的意見建議。第一財經指，回顧過去股市處於關鍵時期時，證監會也曾組織市場主體召開座談，此舉被認為是向市場釋放積極穩市訊號的明確舉動。

據第一財經報導，A股過去一周明顯回檔，科技股跌勢尤其突出。本輪A股下跌受到內外兩方面因素影響。外部方面，韓國及美國股市的負面影響持續傳導至A股，加上中東局勢反覆，地緣風險持續輸入；內部方面，前期科技股行情快速上漲，累積的獲利了結及擔心套牢賣壓集中釋放，導致科技股明顯回檔。

國金證券首席策略官牟一凌分析，海外科技股與A股同步大幅調整，直接觸發因素在於海外交易端去槓桿。韓國股市融資餘額明顯下降，顯示槓桿資金正在撤離。中金公司研究部國內策略首席分析師李求索也認為，海外市場波動造成的風險情緒傳染，是A股回檔的重要因素。

另有業內人士指出，這一輪AI板塊上漲屬於全球性行情，源頭在美國，韓國、日本及A股相關板塊均同步走高。近期A股跟隨下跌，反映全球資金基於相同AI敘事進行跨市場調倉，並同步拋售相關資產。

中國國新19日晚間宣布，旗下國新投資相關主體已使用股票回購增持專項再貸款及配套資金超過人民幣500億元，增持央企股票。未來還將搭配自有資金繼續增持，以維護資本市場平穩運行。

中國誠通隨後也表示，近期已與旗下誠通資本、誠暘投資累計買入近人民幣100億元股票資產，後續將繼續使用自有資金及股票回購增持再貸款，增持國資央企、科技企業股票及指數股票型基金（ETF）。

除「國家隊」資金進場外，多家上市公司近期也密集發布業績預增、增持及回購公告，券商與私募基金則相繼宣布回購或自行買進旗下產品。

第一財經引述券商業內消息稱，近期觸及130%平倉線的融資融券投資者有所增加，但多數已透過補充擔保品緩解風險，僅少數帳戶遭強制平倉，目前A股市場融資融券風險整體可控。

據澎湃新聞報導，多家券商認為，本輪調整主要源於海外市場擾動及大陸科技主線擁擠，並非基本面與產業核心邏輯的轉變。隨著市場情緒短期釋放，進一步下跌空間有限，市場微觀流動性與情緒也可能隨時修復。

國泰海通證券認為，市場企穩與轉機已不遠；銀河證券則指出，短期將以震盪整理及結構再平衡為主。招商證券表示，目前融資出清已進入後半段，恐慌賣壓正集中釋放。

東方財富證券認為，A股可能已出現超跌，市場流動性與情緒可望修復；浙商證券則建議投資者保持冷靜，避免盲目殺跌，等待指數逐步企穩。