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中國國資宣布進場護盤 陸股3大指數開高

中央社／ 北京20日電

中國大陸股市在17日大跌後，今天3大指數集體開高，但走勢震盪。昨天深夜，2家央企宣布增持中國股票資產，表態維護資本市場穩定。

今天上海證券交易所綜合股價指數（上證綜指）開盤報3791.66點，上漲27.51點，漲幅0.73%；深圳證券交易所成份股價指數（深證成指）開盤報13869.06點，上漲162.18點，漲幅1.18%；創業板指開盤報3504.12點，漲幅2.2%，表現最強。

開盤半小時內，3大指數走勢起伏，上證綜指漲幅在1%上下徘徊，深證成指則一度下跌接近至平盤。

由於投資人重新評估人工智慧（AI）題材今年以來帶動的股市行情，造成17日全球主要股市半導體類股賣壓加重。上證綜指當日收跌3.05%、深證成指收跌5.4%、創業板指收跌7.15%。

中國官媒央視報導，中國國新控股和中國誠通昨天深夜宣布增持A股市場股票。

中國國新控股稱，堅定看好中國資本市場發展前景，支持央企科技創新和高質量發展，已經使用股票回購增持專項再貸款及配套資金超過人民幣500億元（約新台幣2350億元），用於維護市場穩定，未來還將繼續用好用足再貸款這一政策工具，同時配以自有資金繼續增持中央企業股票。

中國誠通也表示，該公司及所屬誠通資本、誠暘投資聚焦國資央企大額增持中國股票資產，累計買入近百億元。後續將繼續使用自有資金和股票回購增持再貸款大額增持國資央企和科技企業股票及ETF，全力維護資本市場平穩運行。

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