港股今早開盤反彈 AI及晶片股止跌回升

香港股市上週最後一個交易日相對抗跌，跌幅僅1.78%。今早開盤進一步止跌回升，恆生指數開盤後3分鐘即上漲320點至24882點，漲幅1.3%，其中受市場關注的AI、晶片股都告上漲。

美股及亞洲主要股市上週末大幅向下調整。分析指出，調整的原因之一是市場擔心人工智慧（AI）和晶片股漲幅過大，有出現泡沫之虞。而17日上週五港股也隨之下挫，領跌股票也是AI及晶片股。

不過，港股今早開盤止跌回升，市場對AI和晶片股泡沬化的憂慮似乎暫時消失，一些AI和晶片股走勢都出現反彈。

市場分析師普遍認為，相對於美股及亞洲主要股市，港股過去幾年幾乎沒有回升，陷入「斯人獨憔悴」的困局。所以，即使美股及亞洲主要股市向下調整，對港股影響有限。

此外，中國官方媒體日前報導，中國證監會今天將召開上市公司、證券公司及基金機構座談會，聽取各方關於促進資本市場平穩健康發展的意見建議。與此同時，市場傳出中國國新和中國誠通兩家央企將會繼續買進央企股票。

據法人分析，上述訊息都有利於港股止跌回升。