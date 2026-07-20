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Kimi K3遇算力吃緊 月之暗面暫停C端新會員訂閱

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
月之暗面19日表示，為了保障已有訂閱用戶的體驗，我們決定即日起，暫停C端新用戶訂閱。圖／取自每日經濟新聞
月之暗面19日表示，為了保障已有訂閱用戶的體驗，我們決定即日起，暫停C端新用戶訂閱。圖／取自每日經濟新聞

大陸AI新創公司月之暗面19日晚間表示，自最新模型Kimi K3發布以來，用戶請求量遠超預期，過去48小時已逼近現有運算集群承載極限。為保障既有訂閱用戶體驗，公司決定即日起暫停C端（一般消費者）新用戶訂閱，並將現有算力優先投入服務已訂閱用戶。

微信公眾號「月之暗面Kimi」19日晚間發布「致Kimi用戶：關於算力緊缺與會員暫停開放的說明」指出，自KimiK3發布以來，我們收穫了遠超預期的支持，但也面臨「始料未及的算力挑戰」。

月之暗面表示，為了保障已有訂閱用戶的體驗，我們決定即日起，暫停C端新用戶訂閱，將已有算力全部投入於服務已訂閱使用者，保障已訂閱使用者的全部權益不受影響。同時，我們已在全速推進算力擴容。隨著新算力陸續到位，我們將逐步開放更多訂閱名額直至全面恢復正常訂閱。

月之暗面指出，對於後續新訂閱用戶，也將把Kimi主服務權益，包括Kimi Web、Kimi App及Kimi Work，與Kimi Code權益拆分，以方便更精準匹配算力，保障用戶體驗。

月之暗面Kimi今（20）日一早也在微博回應用戶詢問表示，原有會員方案並未下架，現有用戶可正常使用，連續訂閱也不受影響，目前正優化介面顯示。已手動關閉連續訂閱的用戶仍可續費。新方案則尚未開放訂閱，開放時間待定。

月之暗面17日發布新一代模型Kimi K3，參數規模達2.8兆，支援100萬Token上下文，並原生具備視覺理解能力，主打長程程式設計、知識工作及推理等應用場景。月之暗面稱，Kimi K3是目前全球參數規模最大的開放權重模型之一。

據IT之家報導，Kimi總裁張予彤18日也在朋友圈表示，K3擁有2.8兆參數，並將於近日開放權重。資料顯示，在17日K3發布節點，年化收入（ARR）從平緩波動區間陡然沖高，創下歷史最大單日增幅。

Kimi K3 月之暗面

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