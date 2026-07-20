逾20家台企參加 WAIC 展

2026世界人工智慧大會（WAIC 2026）近日在上海舉行，今年WAIC再度迎來台企「組團」參展，參展企業數從2025年的十家拓展至20餘家，匯集工業富聯、聯發科、日月光等企業，展示AI晶片、伺服器、工業智造、智慧運動、智慧駕駛及元宇宙應用等技術成果。

根據陸媒報導，多家台企參與「兩岸人工智慧融合發展創新展區」及相關論壇，展示AI晶片、智慧運動、虛擬人、散熱新材料等技術成果。

台灣區電機電子工業同業公會常務理事、英業達集團董事長葉力誠表示，兩岸在AI領域具有互補性，台灣擁有完整電子製造供應鏈，大陸則具市場規模、產業體系及應用場景，期待深化產業合作，打造更完整的AI產業生態。