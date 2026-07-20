從投行看大陸／台商應注意的大陸個人貸款新規重點

早在2017年大陸已規定金融借款合同息費總計超過年利率24％的部分應予以調減。

影響台商在大陸生活和經商的新規《個人貸款業務明示綜合融資成本規定》（金規〔2026〕2號），將於2026年8月1日起實施，台商未來在大陸買房、開店、裝修、買車等個人貸款或消費分期，可通過查看「綜合融資成本明示表」，確認年化綜合成本是否合理。

此次新規對台商個人的具體影響有：

1、借貸成本透明，杜絕「隱形收費」

部分網路借貸或消費分期平台，表面上以「低息」為噱頭，但實際上通過捆綁擔保費、服務費、會員費等名目，導致實際融資成本上浮。

新規要求貸款機構開展貸款業務時，應出具「綜合融資成本明示表」，將利息、分期費、增信服務費等所有相關費用，統一折算為年化綜合融資成本進行展示，並明確除已明示項目外不得收取任何其他費用，意味台商在大陸有日常消費、資金周轉需求時，能一眼看清真實借貸成本。

2、線上線下貸款流程中關於融資成本的強制確認

對在現場辦理的個人貸款業務，應在簽署貸款合同或辦理分期前，由借款人在綜合融資成本明示表上簽字確認。對線上辦理的個人貸款業務，應當通過彈窗方式向借款人展示綜合融資成本明示表，設置強制閱讀時間，由借款人確認。

電商、信用卡分期業務，則應在消費訂單支付頁面以顯著方式清晰展示貸款本金、分期安排及收取的服務費用、收取主體、正常履約情形下的年化綜合融資成本及違約成本。

3、明確個人貸款綜合融資成本上限，超額息費可申請退還

新規要求貸款人應當在營業場所、官網等管道清晰披露借款人正常履約情形下的個人貸款綜合融資成本上限。

須注意的是，早在《最高人民法院關於進一步加強金融審判工作的若干意見》（法發〔2017〕22號）中，就已明確了金融借款合同息費總計超過年利率24％的部分予以調減。如果台商在大陸辦理個人貸款時，發現實際支付的利息及各類雜費合計年化超過24％，或遭遇利息提前在本金中扣除的「砍頭息」，這部分超額支出在法律上將不受保護。無論是存量舊貸還是今年8月1日後的新增貸款，台商均有權要求退還超額部分。

台商在大陸辦理個人貸款，要特別關注綜合融資成本，並充分瞭解融資成本的具體項目、各項費用收取方式與標準、年化綜合融資成本水準、費用的收取主體、違約責任等關鍵資訊。

(本文發自上海，網址www.mychinabusiness.com)