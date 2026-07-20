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DeepSeek V4「滿血版」 來了

經濟日報／ 記者張鈺琪／綜合報導

大陸AI企業月之暗面（Moonshot AI）近日推出最新模型Kimi K3，部分性能媲美OpenAI及Anthropic的頂尖產品，引發全球科技股震盪。隨後，DeepSeek也傳出最快今（20）日推出V4「滿血版」（性能完全釋放的完整版本）。陸媒引述測試者稱，新版模型性能直追OpenAI最新模型GPT-5.6，還將首度引入「峰谷計費」機制。

DeepSeek V4完整版據報已進入小範圍測試。綜合陸媒報導，V4採用混合專家（MoE）架構，分為高性能的Pro版及較輕量、低成本的Flash版，兩者皆支援100萬Token超長上下文。其中，Pro版總參數達1.6兆，適合處理複雜任務；Flash版總參數為2,840億，著重降低推理成本與記憶體占用，提升回應速度。測試者稱，V4在程式設計、AI代理及3D、SVG生成等能力均有明顯提升。

一名開發者體驗後表示，V4整體表現接近Anthropic的Opus 4.8，編碼能力直追GPT-5.6 Sol，代理能力也大幅增強。不過，在執行相同任務時，V4所需的迭代輪數仍多於Claude Fable 5，整體性能也可能不及剛發布的Kimi K3，但價格明顯較低，與海外模型相比仍具低價優勢，延續DeepSeek的「價格屠夫」路線。

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