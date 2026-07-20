陸 AI 模型大進化快追上美國 Kimi K3參數規模2.8兆 稱霸全球開源產品

大陸AI企業月之暗面（Moonshot AI）新模型「Kimi K3」參數規模達2.8兆，是目前全球參數最大的開源模型，震驚科技界。彭博指出，K3可能縮小中國大陸與美國尖端AI模型的差距，甚至改變外界此前認為大陸AI技術仍落後美國半年以上的看法。

據月之暗面介紹，Kimi K3支援視覺理解，具備100萬詞元上下文視窗，面向軟體工程、知識工作、深度研究、多模態理解等複雜任務場景進行優化，進一步提升複雜任務處理能力。

對於大陸國產模型而言，參數規模達兆級似乎成為門檻。美團近日發布LongCat-2.0，總參數規模達1.6兆，原生支持1M超長上下文；此外，小米推出的「MiMo-V2.5-Pro」則擁有1.02兆參數。

近期有消息稱，MiniMax下一代新模型代號暫定M3 Pro，總參數量也將超過2兆，開源同時，側重強化複雜推理與多步驟Agent任務。

陸國產大模型參數規模

參數規模上探，意味模型能處理更龐大、更專業的數據集，能從「聊天助手」進化到「高級數位員工」。

如以當前知名大模型作為參照，OpenAI旗下GPT-5.6 Sol雖未公開官方具體參數規模，但業內估計其參數量在3兆到4兆之間；Anthropic的Claude Fable 5同樣未有官方具體參數，業內傳聞參數規模近3兆；xAI的Grok 4.6參數規模達到2兆。

Kimi K3發布後，外界開始重新評估中美AI模型差距。美國加州大學伯克利分校計算機科學教授斯托伊卡（Ion Stoica）表示，「過去我們常說，開源模型，尤其是中國模型，相比前沿模型落後大概六到九個月」，但「現在，它們可能僅落後兩到三個月。」