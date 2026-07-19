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大陸7個月訂購476架新飛機 全是空中巴士

中央社／ 台北19日電
歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）。 路透
歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）。 路透

陸媒第一財經報導，中國的航空公司在7個月內向歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）公司訂購新飛機近500架，目錄總價值近千億美元。空巴在中國市占率已超過美國波音公司。

中國國際航空（中國國航）公司和海南航空（海航）控股17日晚間相繼公告，分別與空巴簽署購機協議。中國國航採購15架A350-900廣體客機，控股子公司深圳航空採購40架A320NEO系列窄體機，目錄總價約124.4億美元。

海航控股購買40架A320NEO系列飛機，交易總金額不超過53.6億美元。

就在一個月前，中國東方航空（東航）公告簽訂25架A330NEO系列飛機採購協議，目錄總價約93.5億美元。

今年4月，中國南方航空（南航）公告，與子公司廈門航空分別簽約購買102架、35架A320NEO系列飛機。

2025年年末，春秋航空和吉祥航空分別購買30架及25架A320NEO系列飛機。中國國航公告購買60架A320NEO系列飛機，華夏航空訂購3架A320系列飛機，東航也宣布購買101架A320NEO系列飛機。

第一財經報導，至此，中國各航空公司在7個月內累計下了476架新飛機訂單，都是空巴的飛機。

報導說，到2025年，空巴在中國市占率達55%，超過美國飛機製造商波音（Boeing）公司。中國已連續多年成為空巴最大單一國別市場。

然而就在不久前，中國國航、東航和南航公布半年業績預告，第2季累計虧損逾人民幣百億元，完全吞掉第1季的利潤。業績還未站穩，為何巨資買飛機？多家航空公司人士表示，簽署新訂單是為了未來發展，提前鎖定機位。

東航 空巴 空中巴士

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