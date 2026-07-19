深圳華強北消費級記憶體價格跌幅三成 商家不敢囤貨

近期深圳華強北市場商戶表示，近期記憶體價格跟去年同期比雖然漲五、六倍，但是跟今年年初的高點比，已經下跌了約30%。有商戶稱，近期記憶體價格出現一些鬆動，「我們不敢囤積過多的貨。」業內表示，當前記憶體和硬體的價格不是商戶決定的，是國際記憶體片價格波動等綜合因素造成。

深圳商報報導，近期深圳華強北市場記憶體價格產生變化，自去年下半年以來持續攀升的電腦硬體和記憶體價格近期出現鬆動。在華強北二手市場，二手16G的DDR4記憶體報價約人民幣450元，較年初超人民幣700元的價格回落超三成。

而這波價格下跌或跟記憶體企業在二級市場股價回落有關，數據顯示，美光科技股價較6月25日高點下跌32.02%，Sandisk跌幅達40.07%，西部數據、希捷科技分別下跌41.64%、34.89%；韓國三星電子股價較6月19日高點下跌34.05%，SK海力士跌幅更為慘烈，自6月25日高點累計下跌43.83%，兩大韓企巨頭股價近乎腰斬。

儘管記憶體價格有鬆動，但整體而言仍位於高檔。華強北經營電腦組裝生意20年的老闆表示，今年暑假是他經歷的「史上最貴組裝電腦季」。他進益步指出，跟去年暑假相比，除了主機外殼沒有漲價，其他都漲價了，其中記憶體漲了約五倍。「生意明顯沒有往年好，往年暑假學生來組裝一台電腦，兩千多元就可以搞定，現在最少要4,000元，價格漲了約一倍。而比較好的遊戲電腦，現在要1萬元起步。」

與此同時，快科技報導，華強北記憶體價格其實正經歷近15年來最嚴重的上漲。32GB DDR5記憶體套裝從去年人民幣900元漲至近3,800元，漲幅超320%。1TB固態硬盤也從人民幣410元漲到950元。

TrendForce集邦諮詢數據顯示，自2025年9月初以來，DDR5記憶體2Gbx8顆粒現貨價格暴漲307%，DDR4 1Gbx8也上漲了158%。花旗更是把2026年DRAM平均售價的年增速預期，從原先的53%一路上調到88%。

記憶體的大漲引發市場討論，有觀點認為，這輪價格暴漲的主因並非技術微縮放緩，真正根源在於AI服務器對存儲器需求的結構性重塑。業內測算，一台AI服務器對DRAM的需求量是普通服務器的八倍。