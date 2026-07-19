陸「AI六小虎」之一月之暗面 籌備赴港IPO

大陸「AI六小虎」之一、人工智慧（AI）新創公司「月之暗面」（Moonshot AI）近期發布的AI模型「Kimi K3」在全球掀起高度討論之際，外媒報導指，月之暗面已告知投資者，計劃最快於六個月內在香港掛牌上市。

彭博19日報導，知情人士透露，月之暗面已正式向投資者分發股東決議，尋求支持公司赴港上市計畫。此舉代表月之暗面的首次公開募股（IPO）計畫已進入準備階段。知情人士表示，月之暗面目前正處於新一輪融資收尾階段，預計將使這家成立僅三年的北京AI新創企業估值突破300億美元（約新台幣9,723億元）。

知情人士指出，隨著月之暗面年度經常性收入（ARR，衡量未來銷售額的重要指標）於今年6月達到3億美元，公司管理層認為上市時機已經成熟。彭博此前報導，月之暗面的ARR在今年4月已達2億美元。

彭博稱，月之暗面今年初便開始考慮赴港上市，並已就股票發行事宜與中國國際金融股份有限公司（中金）及高盛集團展開洽談。陸媒投資界18日也報導月之暗面可能的上市時間表。此外，月之暗面已開始調整「紅籌架構」，即由境外註冊實體持有境內資產及業務的架構，以為赴海外資本市場上市做準備。

在發布Kimi K3於17日發布之前，月之暗面便已投入上市籌備工作。據悉，Kimi K3是一款開源權重（open-weight）模型。月之暗面表示，該模型綜合能力僅落後於Anthropic的Claude Fable 5及OpenAI的GPT-5.6，超越其他競爭對手。

報導認為，Kimi K3參數量達2.8兆，屬於開放權重模型，使用者可下載模型參數並進行客製化調整。若月之暗面成功上市，將成為公司發展的重要里程碑。

公開資料顯示，月之暗面由前清華大學教授楊植麟於2023年初創立。楊植麟曾任職於Meta及谷歌，公司中文名稱取自其喜愛的搖滾樂團Pink Floyd同名專輯。月之暗面成立後，曾因DeepSeek等大陸AI企業受到市場高度關注而相對低調。不過，彭博指出，月之暗面仍與阿里巴巴旗下通義千問（Qwen）、MiniMax及智譜AI等企業並列大陸AI產業前沿。

據悉，月之暗面近年還積極布局AI應用，其產品包括AI助理Kimi聊天機器人，並推出面向企業用戶的相關服務。不過，彭博指，月之暗面的整體業務規模仍小於部分同業，例如智譜AI年營收規模正朝10億美元邁進。