快訊

俄烏開戰以來規模最大！俄48枚彈道飛彈空襲基輔 至少1死16傷

16縣市發布大豪雨特報！影響時間持續到晚上 外出慎防閃電落雷

毒駕女「驗出多種毒品」！警局前釀7車連環撞1死5傷 騎士被車夾擊死亡

聽新聞
0:00 / 0:00

經濟學者預期 北京當局最快7月底將決定加碼刺激經濟

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
大陸今年第2季國內生產毛額（GDP）年增率大幅減緩到4.3%。歐新社
大陸今年第2季國內生產毛額（GDP）年增率大幅減緩到4.3%。歐新社

由於中國大陸今年第2季國內生產毛額（GDP）年增率大幅減緩到4.3%，低於4.5%-5%的全年成長目標，觀察家預期，北京當局將在最快7月底召開的下次政治局會議上，決定加碼刺激經濟，包括加速發行債券以擴大基礎建設支出，提振疲軟的國內需求。

英國金融時報（FT）報導，儘管官方公布的上半年GDP成長率為4.7%，仍在目標區間內，但第2季成長已惡化到使各界認為北京當局可能必須採取行動。康乃爾大學教授普拉薩德表示，他「幾個月前就認為（中國）經濟處於危險期，動能進一步流失，因此我認為行動的時機已來到家門口。我們必須觀察政治局會議將推出那些措施」。

高盛首席中國經濟學者閃輝表示，「決策官員擔憂若（成長）持續減速，全年目標將陷入風險」。

官方公布的單季及單月經濟數據，都凸顯中國大陸呈現「K型」成長。家庭信心疲軟削弱國內需求，可能迫使政府增加基礎建設支出及加速出口成長，尤其是晶片以及與人工智慧（AI）榮景有關的電子硬體設備，以帶動經濟增長。

分析師表示，北京當局仍有一些政策選項。截至6月底止，公債總行額占全年目標人民幣11.9兆元的43%，使第3季有加速發債的空間，且政府還能動用之前已通過、但尚未動用的人民幣1.8兆元發債配額；當局今年也針對國有銀行信貸新設一筆人民幣8,000億元的「政策性金融工具」，可以用來支持財政支出。

閃輝表示，這些措施應該足以推升GDP成長率到目標區間，但政府還可能採取更多支持措施，例如近年來已發行的特別公債，「如果遭遇貿易戰等負面震撼，或伊朗戰爭升高，甚至一些尚未出現的事件，他們將能採取沒有限制的行動」。

不過，分析師預期，當局不會對消費採取大規模的支持行動，而是以投資一些與美國角逐全球領導地位的先進科技為優先要務。摩根士丹利經濟學者指出，「我們預料將配置更多的國家資源於前沿科技，包括AI、半導體、量子運算及先進製造業，而非投入家庭荷包之中」。

普拉薩德則表示，政策集中於科技及出口，將「創造一些空間」，但對持續惡化的家庭所得成長與就業展望，不會有太大幫助，尤其是低所得群體。

中國大陸6月出口額比去年同期增加27%，國內零售銷售僅成長1%，上半年固定資產投資更銳減18%。Absolute Strategy研究公司新興市場經濟學者沃爾菲表示，「要穩住消費，可能必須先看到房市穩住」，儘管一線城市房市有走穩信號，但「較小城市還需要很長的時間。均衡房價可能比目前的水準還要低出許多」。

資深決策官員已強調，有必要增強國內需求及消費，以帶動經濟活動。總理李強日前與企業領袖與專家舉行的圓桌會議上，呼籲增加「逆周期調整」力度，他也四度提到「維穩」就業。

國務院已針對消費通過最新的「五年規劃」，目標是家庭消費年成長3.7%，要求銷售更多家電及汽車，並保證將加強所得及社會安全支持措施。高盛指出，這些措施「本質上屬於中期」，偏重供給面，而非提振需求。

北京 中國大陸 金融時報

延伸閱讀

財報季點將 科技金融搶鏡

新能源產業興起用電增 中國5年降17%碳排放任務艱巨

跌入空頭市場 夏季風暴襲擊晶片股！美銀分析師：熬過Q3前景仍亮麗

AI 紅利發威！營所稅今年可望連5年破兆再創新高

相關新聞

AI競賽再升溫 陸媒：DeepSeek V4「滿血版」明天亮相

全球AI大模型競爭持續升溫之際，大陸人工智慧（AI）新創公司DeepSeek據報最快20日發布V4「滿血版」。陸媒引述測試者稱，新版模型不僅性能直追OpenAI最新模型GPT-5.6，還將首度引入「峰谷計費」機制。

月之暗面Kimi K3問世 彭博：打破美國領先中國的認知

大陸AI企業月之暗面（Moonshot AI）近日推出最新模型Kimi K3，其性能表現引發業界關注，也重新挑戰外界對中美AI差距的認知。彭博指出，K3被認為可能縮小中國與美國尖端AI模型的差距，甚至改變外界此前認為中國AI技術仍落後美國半年以上的看法。

經濟學者預期 北京當局最快7月底將決定加碼刺激經濟

由於中國大陸今年第2季國內生產毛額（GDP）年增率大幅減緩到4.3%，低於4.5%-5%的全年成長目標，觀察家預期，北京當局將在最快7月底召開的下次政治局會議上，決定加碼刺激經濟，包括加速發行債券以擴大基礎建設支出，提振疲軟的國內需求。

商標侵權 珠寶Tiffany提告陸企衛生棉Alffany

國際珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany）近日提告中國衛生棉品牌艾芙尼（Alffany）多項商標侵權；稍早前，與蒂芙尼同屬LV...

收購英國鋼鐵竟遭國有化 陸企痛批英方「強取豪奪」

英國鋼鐵公司（British Steel）六年前被大陸企業收購，近期遭英國政府國有化。繼大陸商務部、外交部表達不滿並稱支持企業依法維權後，其陸資母公司敬業鋼鐵19日批英國政府此舉是「赤裸裸的強取豪奪」及「對國際法治的公然踐踏」，並表明將依法追究責任。

機器人沏茶、烤肉…中外300餘AI新品 上海WAIC「開箱」

2026世界人工智能大會（WAIC）暨人工智能全球治理高級別會議17日起在上海舉行，4400餘項展品集中亮相，逾300款產品實現全球首發；展會規模再創新高，中外1100餘家企業雲集上海。海量重磅黑科技在滬密集「開箱」，徹底打破科技與日常的邊界。其中，「真幹活機器人」走紅，展現「人能幹、TA能幹」的實力，勾勒出機器人服務千行百業、千家萬戶的未來場景，有參觀者讚嘆：「萬物皆AI的未來世界即將降臨」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。