英國鋼鐵公司國有化 中國大股東：保留仲裁權利

英國政府日前宣布將中國敬業集團旗下英國鋼鐵公司（British Steel，英鋼）國有化。敬業集團旗下敬業鋼鐵有限公司今天發布聲明，指敬業已依據相關雙邊投資協定啟動磋商程序，保留包括國際仲裁在內的一切法律權利。

英國政府16日宣布，依據「鋼鐵產業（國有化）法案」已將英國鋼鐵公司國有化，引起中方強烈不滿，揚言維權。

據敬業集團微信公眾號，敬業鋼鐵有限公司19日發布聲明，指2020年英鋼瀕臨破產時，敬業依法收購英鋼，一年後隨即轉虧為盈，5年間敬業持續投入巨額資金，為當地創造數萬個就業職位，對英鋼及英國鋼鐵工業貢獻巨大。

聲明表示，自敬業收購英鋼後，英國政府從「承諾共同投入」到「拒不兌現」，從「強行接管」到「全面國有化」，是「承諾盡毀、法則盡踏、背信棄義」，並損害全球投資者的信心。

聲明表示，敬業要求英國政府立即停止以國內法踐踏國際投資規則的行徑，及時、充分、有效賠償敬業全部投資損失。敬業已依據相關雙邊投資協定啟動磋商程序，保留包括國際仲裁在內的一切法律權利。

聲明又指，敬業代表英國納稅人權益，就英國政府在毫無準備且無經營方案的情況下倉促接管英鋼，致使納稅人資金與公司經營雙雙遭受重大損失的事實，依法追究相關政府官員及英鋼管理層的法律責任。