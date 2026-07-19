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月之暗面Kimi K3問世 彭博：打破美國領先中國的認知

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸新創公司「月之暗面」發表新版AI模型Kimi K3，號稱功能比美先進大公司的模型。路透
大陸新創公司「月之暗面」發表新版AI模型Kimi K3，號稱功能比美先進大公司的模型。路透

大陸AI企業月之暗面（Moonshot AI）近日推出最新模型Kimi K3，其性能表現引發業界關注，也重新挑戰外界對中美AI差距的認知。彭博指出，K3被認為可能縮小中國與美國尖端AI模型的差距，甚至改變外界此前認為中國AI技術仍落後美國半年以上的看法。

月之暗面17日發布新模型Kimi K3，這是一款先進的開放權重模型。月之暗面表示，該模型整體能力僅落後於Anthropic的Claude Fable 5和OpenAI的GPT-5.6，並超越其他競爭對手，相關消息引發全球科技股震盪。

彭博指，大陸AI領域部分人士今年早些時候曾警告，大陸在開發尖端AI模型方面仍明顯落後於美國，一名高層甚至認為「差距實際上可能正在擴大」。另名不願具名的Anthropic PBC高層說，該公司技術約領先大陸競爭對手六至12個月。

不過，Kimi K3發布後，外界開始重新評估中美AI模型差距。美國加州大學伯克利分校計算機科學教授斯托伊卡（Ion Stoica）表示，「過去我們常說，開源模型，尤其是中國模型，相比前沿模型落後大概六到九個月」，但「現在，它們可能僅落後兩到三個月。」

彭博提到，K3性能提升引發AI觀察人士與投資人關注，市場反應被形容類似去年DeepSeek模型發布帶來的衝擊。外界開始重新檢視美國科技企業投入的大規模AI投資是否能帶來相應回報，也對美國維持AI領先地位產生疑慮。美國雲端儲存平台Box共同創辦人暨執行長Aaron Levie表示，K3表現「對許多人而言確實是一個意外」，目前已成為矽谷討論焦點。

彭博稱，月之暗面的進展或使美國維持AI優勢的努力更加複雜。在美國總統川普政府要求事先審查的壓力下，OpenAI和Anthropic均推遲最新產品發布節奏，若模型發布速度放緩，可能讓大陸獲得更多追趕時間。

此外，Kimi K3也可能對OpenAI、Anthropic等企業定價策略帶來壓力。彭博指，與去年DeepSeek因低成本開發具競爭力模型受到關注不同，K3價格明顯高於上一代模型，估計與Anthropic中階模型相當。開發者Simon Willison表示，K3是目前大陸AI實驗室推出過最昂貴的模型。

不過，月之暗面也承認新產品仍存在限制。官方指，儘管K3整體競爭力強，但在用戶體驗方面與Claude Fable 5和GPT-5.6 Sol相比仍存在差距。

彭博認為，擁有2.8兆參數的K3，顯示月之暗面押注其在編程及高價值智能體任務上的表現，以支撐高端定價。截至17日下午，K3在評估AI模型網頁開發任務的Arena排行榜上登頂。Stoica指出，早期結果顯示，K3在程式設計領域表現已與Anthropic Fable模型及OpenAI GPT-5.6 Sol處於同一梯隊。

彭博 美國 OpenAI AI

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