陸AI大會參展台企增至20餘家 晶片、虛擬人與智慧運動齊亮相

2026世界人工智慧大會（WAIC 2026）近日在上海舉行，陸媒報導，多家台企參與「兩岸人工智慧融合發展創新展區」及相關論壇，展示AI晶片、智慧運動、虛擬人、散熱新材料等技術成果，並稱今年台企參展規模較去年增加10餘家企業。台灣業界人士表示，兩岸在AI領域具互補性，台灣擁有電子製造供應鏈優勢，大陸則具市場規模與應用場景，期待深化產業合作；台企可將AI構想帶到大陸落地，透過合作加快發展。

綜合新華社、中新社報導，今年WAIC再度迎來台企「組團」參展，受大陸國台辦海峽經濟科技合作中心邀請，台灣AI代表性企業第二次亮相「兩岸人工智慧融合發展創新展區」，參展企業數從2025年的10家拓展至20餘家，匯集工業富聯、聯發科、日月光等企業，展示AI晶片、伺服器、工業智造、智慧運動、智慧駕駛及元宇宙應用等技術成果。

台企喬山健康科技集團在WAIC 2026展示「AI＋物聯網家庭健身新生態」，智慧體脂秤可透過採集身體數據建立個人健康畫像，生成個性化健康與健身方案。喬山中國區總部執行長李永楷表示，該解決方案兼具智能化、個性化與場景式特點，與WAIC「智能夥伴 共創未來」主題契合。他說，喬山作為深耕兩岸、行銷全球的健康科技企業，正成為兩岸AI融合發展語境下的生動樣本。

此外，報導稱，2025世界人工智慧大會上，台灣企業數字王國憑虛擬人「鄧麗君」受到關注，此次其孵化公司十方境生展示越劇界黃金搭檔虛擬人「徐玉蘭」「王文娟」技術成果。十方境生創始合夥人陳曉光稱，此次展示的虛擬人技術已升級，可讓虛擬人更真實，製作時間和成本下降。他表示，該技術由大陸方面研究開發，公司與大陸多所大學開展產學研合作，對技術突破有幫助。

台灣區電機電子工業同業公會常務理事、英業達集團董事長葉力誠表示，兩岸在AI領域具有互補性，台灣擁有完整電子製造供應鏈，大陸則具市場規模、產業體系及應用場景，期待深化產業合作，打造更完整的AI產業生態。

台灣研發管理經理人協會理事長羅仁權表示，「AI的未來終究掌握在年輕人手中，兩岸一定要加強交流，台灣青年也要多參與這些科技盛會，親身感受AI前沿脈搏。」他並指出，台灣機器人發展面臨研究經費不足問題，相關領域發展需推動重點計畫。

台灣工商建設研究會理事長雷宏毅則表示，「在大陸，只要你想得到的AI方向，已經有很多人在做。而在台灣，可能只有一組團隊。」他認為，台灣企業應將想法帶到大陸落地，透過合作加快發展。