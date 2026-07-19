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AI競爭不只拚模型 官媒談陸AI「開放邏輯」：推共建共享

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
2026世界人工智慧大會（WAIC）近日日在上海舉行。圖／取自微博
2026世界人工智慧大會（WAIC）近日日在上海舉行。圖／取自微博

2026世界人工智慧大會（WAIC）近日在上海舉行。大陸央視旗下新媒體《玉淵譚天》近日刊文指，明者因時而變，知者隨事而制。大陸國家主席習近平在大會開幕當天向世界提出四個「時代之問」，為中國AI發展提出「開放邏輯」。文章強調，共建共享正成為大陸AI發展的重要特徵，大陸正透過開源開放、多方合作及全要素協同，探索構建人工智慧生態發展的新秩序。

《玉淵譚天》近日在微信公眾號以「中國AI的開放邏輯」為題刊文指，人工智慧發展引發各界對機遇、競爭、風險及鴻溝的討論，並對應習近平提出的四個「時代之問」：「當機器開始思考，人類如何與之相處？當演算法參與決策，安全如何保障？當技術挑戰倫理，治理如何跟上？當鴻溝不斷拉大，普惠如何實現？」

文章稱，圍繞上述問題，各界討論最終指向「開放」，這也是習近平在大會講話中的關鍵詞。文章認為，過去十年外界描述中國AI的關鍵詞，已從「追趕者」轉變為「戰略競爭者」，再到如今的「規則制定者」「開源倡導者」。

文章指出，中國AI開放理念可從技術、生產、資源及秩序等面向觀察，對應人工智慧領域的算力與模型、應用與場景、資料與語料、規則與治理。

文章提到，習近平指出，人工智慧是世界經濟增長的新引擎，只有做到「開源開放、合作共享」，人工智慧技術才能真正助力發展。文章稱，當前大模型不再是會場焦點，各展商更關注技術如何落地產業場景。

文章引述美國科技作家凱文．凱利（Kevin Kelly）觀點稱，堆算力、增加資料及投入能源的「規模法則」並不可持續。文章並提到，大陸國家發改委發布「人工智慧合作發展行動計畫」，提出「智慧算力普惠行動」，強調措辭不是「輸出」，而是「聯通」。其中，GeoGPT地學基礎模型已服務145個國家、5.5萬名科研工作者。

在安全治理方面，文章稱，人工智慧正從數位世界走向物理世界，部分國家禁用他國大模型、泛化國家安全審查，形成科技「斷鏈」，但AI安全需要透過共同測試、共同迭代及建立追責機制實現。

文章指出，AI訓練資料正從「大水漫灌」轉向高品質語料階段，若以單一標準判定優質資料，可能造成文化偏差。「用單一標準來判斷什麼是『優質』，能否代表多元世界？」因此，中國提出推動多語種語料共建共享。

文章最後指出，人工智慧治理規則與技術標準制定，是今年大會關注焦點。文章稱，先發國家掌握模型、算力、資料及標準，可能形成規則優勢，但中國認為規則不是「先到先得」，而應透過「共建」形成全球治理框架。

習近平 上海 WAIC 人工智慧 AI

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