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陸升級氣象 AI 「媽祖」造福40國 支援多個夥伴試用 可訂製預警服務

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
氣象AI「媽祖」國際合作典型場景引人關注。（中新社）
氣象AI「媽祖」國際合作典型場景引人關注。（中新社）

大陸在2026世界人工智能大會（WAIC）上，公布一系列氣象成果，並升級氣象AI「媽祖」，陸方表示，「媽祖」已導入巴基斯坦、吉布地等七國、支援40多國試用，並將推動在30國落地，體現中國的AI技術和服務輸出，幫助當地提升自主預警和應對氣候風險的能力。

大陸國家主席習近平17日在世界人工智能大會上宣布推動AI氣象智能預警方案「媽祖」在30國落地應用。顯示大陸中央對「媽祖」的重視。並在非洲友邦吉布地推出除智能預警方案「媽祖」吉布地2.0外，與泰國合作啟動中泰氣象災害智能預測預警聯合實驗室，還發布「媽祖」風雲衛星AI工具箱、人工智慧氣象服務系統「風和」大語言模型及全球開源計畫。

「媽祖」是大陸國家級的多災種預警AI產品，由大陸氣象局在2025年的世界人工智能大會開幕式上發表，「媽祖」（MAZU），四個字母分別代表多災種（Multi-hazard）、預警（Alert）、零差距（Zero-gap）和普惠（Universal），為全球首個響應聯合國全民早期預警倡議的國家級行動方案。

這套基於AI的多災種預警方案，整合多源觀測數據，搭載AI氣象預報模型，開發出面向交通、能源、農業、低空經濟等領域的應用場景，具備全球災害及高影響天氣監測分析、預報預警、氣象服務和資訊發佈等能力，可根據國家和地區需求訂製氣象災害綜合預警服務。

2025年「媽祖」發布後，巴基斯坦、衣索比亞、索羅門群島、約旦、斯里蘭卡、蒙古國、吉布地等七個國家已導入使用，還支持40多國試用。習近平也正式宣布推動氣象智慧預警方案「媽祖」要在30個國家落地應用。

「媽祖」吉布地2.0搭載氣象晶片、智慧預報模型和監測預警終端，與此前部署的智能體協同運行，形成「測—報—警」一體化方案，將預報空間分辨率由九公里提升至三公里，預報時效達每六小時更新一次，新增一鍵告警和即時交互功能。

媽祖 巴基斯坦 習近平

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