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國台辦：推動兩岸產業融合

經濟日報／ 特派記者林宸誼／上海18日電

大陸國台辦副主任潘賢掌18日表示，兩岸在AI產業優勢互補，加大合作正當其時。大陸將積極推動兩岸產業深度融合，推動人工智慧產業鏈上下游的協同創新，把台企科技產業資源與大陸應用場景深度對接，讓人工智慧發展成果惠及更多兩岸同胞。

上海舉辦的2026世界人工智能大會（WAIC），舉辦九屆以來，今年是第二年有兩岸展區及論壇。18日舉行「兩岸人工智慧融合發展創新論壇」由國台辦海峽經濟科技合作中心、中國科技發展基金會主辦，台灣區電機電子工業同業公會、北京清華大學兩岸發展研究院、臨港新片區管委會等協辦，約150人參與論壇。

台灣區電機電子工業同業公會常務理事、英業達集團董事長葉力誠指出，台灣長期在ICT產業，有完整的國際競爭力的電子製造實力，有龐大的規模、完整的產業體系，以及豐富多元的應用的場景。他表示，期待雙方能夠持續更深化的產業合作，電電公會也將會持續的促進兩岸的產業交流。

潘賢掌致詞時指出，大陸人工智慧領域數據資源豐富，產業體系完備，應用場景廣闊，人才儲備龐大，市場空間無限，台灣在人工智慧領域也是翹楚，特別是半導體的電子精密製造等領域，具有突出的技術優勢，兩岸產業優勢互補，加大合作正當其時。

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