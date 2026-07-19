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上半年財報預告 39家A股企業淨利增十倍

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

A股滬深兩市5,500多家上市公司將陸續公布上半年財報及預告，同花順數據統計顯示，已有1,722家A股公司發布2026年上半年財報預告，其中有937家公司淨利潤成長，有463家公司淨利潤增幅超過一倍，有39家公司預計淨利潤增長幅度超過十倍。39家公司中，有11家公司來自電腦、通信和其他電子設備製造業。

依規定，A股上市公司要在8月底前公布上半年財報，目前僅有兩家公司公布上半年財報，但若是轉虧為盈、由盈轉虧或是獲利及虧損變動超過50%，都要在7月15日前公布財報預告，以降低股價大漲大跌的衝擊。

證券日報報導，華輝創富投資總經理袁華明表示，電腦和AI產業鏈關係緊密，AI資本開支擴張對電腦行業有顯著帶動作用。另外，大陸國產替代和產業政策等利多加持，助推電腦產業經營向好。AI是未來三年至五年的核心產業主線，包括算力在內的相關產業鏈有望迎來較長時間的景氣週期。

大陸記憶體模組龍頭廠商江波龍是上述中預告淨利潤增長幅度最高的企業，預計年增高達622倍至743倍。

上市公司

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