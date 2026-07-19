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大陸航空業採購95架空巴客機 將於2029年至2032年分批交貨
大陸航空公司掀起一波購機潮，中國國航公告，與旗下深圳航空向空中巴士採購55架客機，海航控股同日也宣布採購40架空巴客機，合計95架飛機目錄價格合計約178億美元。此次採購也延續法國總統馬克宏去年底訪中後，中國航空公司擴大採購空巴客機的趨勢。
中國國航17日公告，公司和控股子公司深圳航空當日與空中巴士簽訂協議購買55架飛機，目錄價格約合人民幣845.1億元，實際對價將低於目錄價格。飛機將於2029年至2032年分批交貨。
其中，中國國航向空巴購買15架空巴A350-900飛機，控股子公司深圳航空向空巴購買40架A320NEO系列飛機。
中國國航表示，按集團截至2025年12月31日的可用噸公里計算，飛機購置事項將使得集團的運力增長約7.1%，深圳航空飛機購置事項將使得集團的運力增長約4.3%，有利於優化機隊結構和長期運力補充。
海航控股也在同日公告，為優化機隊結構提升運力水平，海航控股向空巴購買40架A320NEO系列飛機，交易總金額不超過53.6億美元，計劃於2028年至2032年分批交付。
據「澎湃新聞」計算，此次國航、深航、海航擬向空巴購入共95架飛機，目錄價累計約178億美元。
目前空巴在中國大陸營運中的客機已超過2,200架，市占率約55%，大陸也是空巴在全球最大的單一國家市場。為消化持續增加的訂單，空巴已啟用天津第二條A320系列總裝線，並規劃在2027年底前，將全球A320系列月產能提高至70至75架。
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