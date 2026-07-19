聽新聞
0:00 / 0:00

大陸航空業採購95架空巴客機 將於2029年至2032年分批交貨

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
中國國航17日公告，與旗下深圳航空向空中巴士採購55架客機，海航控股同日也宣布採購40架空巴客機，目錄價格合計約178億美元。路透
中國國航17日公告，與旗下深圳航空向空中巴士採購55架客機，海航控股同日也宣布採購40架空巴客機，目錄價格合計約178億美元。路透

大陸航空公司掀起一波購機潮，中國國航公告，與旗下深圳航空向空中巴士採購55架客機，海航控股同日也宣布採購40架空巴客機，合計95架飛機目錄價格合計約178億美元。此次採購也延續法國總統馬克宏去年底訪中後，中國航空公司擴大採購空巴客機的趨勢。

中國國航17日公告，公司和控股子公司深圳航空當日與空中巴士簽訂協議購買55架飛機，目錄價格約合人民幣845.1億元，實際對價將低於目錄價格。飛機將於2029年至2032年分批交貨。

其中，中國國航向空巴購買15架空巴A350-900飛機，控股子公司深圳航空向空巴購買40架A320NEO系列飛機。

中國國航表示，按集團截至2025年12月31日的可用噸公里計算，飛機購置事項將使得集團的運力增長約7.1%，深圳航空飛機購置事項將使得集團的運力增長約4.3%，有利於優化機隊結構和長期運力補充。

海航控股也在同日公告，為優化機隊結構提升運力水平，海航控股向空巴購買40架A320NEO系列飛機，交易總金額不超過53.6億美元，計劃於2028年至2032年分批交付。

據「澎湃新聞」計算，此次國航、深航、海航擬向空巴購入共95架飛機，目錄價累計約178億美元。

目前空巴在中國大陸營運中的客機已超過2,200架，市占率約55%，大陸也是空巴在全球最大的單一國家市場。為消化持續增加的訂單，空巴已啟用天津第二條A320系列總裝線，並規劃在2027年底前，將全球A320系列月產能提高至70至75架。

空巴 空中巴士 馬克宏

延伸閱讀

柬埔寨向大陸採購20架C909飛機 C919將開通首條定期國際航線

台東機場驚傳跑道異物 立榮2航班外海盤旋20分鐘

準備擴大打擊伊朗？美擬增派數十架空中加油機進駐以色列

影／「藍天使」超低空飛掠海灘嚇到遊客 美海軍不罰飛行員原因曝光

相關新聞

華為出招 AI 晶片集群亮相 以量取勝和輝達別苗頭

在2026世界人工智慧大會（WAIC）上，大陸多家廠商不約而同將展示重點放在智算集群和超節點上。其中，華為首次展示支持1,024張神經網路處理器（NPU）高速互聯的昇騰950超節點（Atlas 950 SuperPoD）真機，並披露去年發布的昇騰384超節點已累計規模商用超過750套。

陸升級氣象 AI 「媽祖」造福40國 支援多個夥伴試用 可訂製預警服務

大陸在2026世界人工智能大會（WAIC）上，公布一系列氣象成果，並升級氣象AI「媽祖」，陸方表示，「媽祖」已導入巴基斯坦、吉布地等七國、支援40多國試用，並將推動在30國落地，體現中國的AI技術和服務輸出，幫助當地提升自主預警和應對氣候風險的能力。

大陸航空業採購95架空巴客機 將於2029年至2032年分批交貨

大陸航空公司掀起一波購機潮，中國國航公告，與旗下深圳航空向空中巴士採購55架客機，海航控股同日也宣布採購40架空巴客機，合計95架飛機目錄價格合計約178億美元。此次採購也延續法國總統馬克宏去年底訪中後，中國航空公司擴大採購空巴客機的趨勢。

上半年財報預告 39家A股企業淨利增十倍

A股滬深兩市5,500多家上市公司將陸續公布上半年財報及預告，同花順數據統計顯示，已有1,722家A股公司發布2026年上半年財報預告，其中有937家公司淨利潤成長，有463家公司淨利潤增幅超過一倍，有39家公司預計淨利潤增長幅度超過十倍。39家公司中，有11家公司來自電腦、通信和其他電子設備製造業。

國台辦：推動兩岸產業融合

大陸國台辦副主任潘賢掌18日表示，兩岸在AI產業優勢互補，加大合作正當其時。大陸將積極推動兩岸產業深度融合，推動人工智慧產業鏈上下游的協同創新，把台企科技產業資源與大陸應用場景深度對接，讓人工智慧發展成果惠及更多兩岸同胞。

中東動盪 陸8月重啟北極航道

在全球供應鏈持續承壓、荷莫茲海峽等傳統航道通行風險不斷攀升的背景下，北極航道正加速成為真實可行的替代方案。中國大陸的海傑航運日前宣布，ＣＡＸ二○二六中歐北極快航將於八月中旬恢復運營，首輪計畫連續安排八個周班航次，自八月中旬持續至十月初。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。